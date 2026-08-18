Tryggvi Þór Haraldsson, fyrrverandi forstjóri Rarik til tveggja áratuga, trónir á toppi listans yfir launahæstu embættismenn, forstjóra og starfsmenn hins opinbera samkvæmt Tekjublaði Frjálsrar verslunar sem kom út í dag. Samkvæmt blaðinu var hann með um 5,8 milljónir í laun á mánuði í fyrra.
Þetta kemur fram í Tekjublaði Frjálsrar verslunar sem kom út í morgun. Tryggvi Þór lét af störfum sem forstjóri Rarik árið 2022 eftir að hafa gegnt þeirri stöðu í á nítjánda ár. Alls vann hann í 42 ár hjá félaginu en í þessu samhengi ber að hafa í huga að miðað er við útsvarsstofn samkvæmt álagningarskrá í Tekjublaðinu og því gætu falist í þeim einskiptisgreiðslur vegna úttektar á séreignarsparnaði hjá lífeyrisjóði.
Næst á eftir Tryggva er Þorgerður Kristín Þráinsdóttir forstjóri ÁTVR með um 5,6 milljónir á mánuði og þar á eftir Hörður Arnarson forstjóri Landsvirkjunar með 4,7 milljónir á mánuði. Í fjórða sæti er Guðmundur Ingi Ásmundsson fyrrverandi forseti Landsnets með 4,2 milljónir króna og í því fimmta er Sveinbjörn Indriðason forstjóri Isavia með 4,1 milljón.
Aðrir sem eru ofarlega á listanum og með á bilinu þrjár til fjórar milljónir króna á mánuði eru Þuríður Björg Guðnadóttir fyrrverandi framkvæmdastjóri markaðssóknar hjá Nova, Einar Mathesen, Sævar Freyr Þráinsson forstjóri OR, Magnús Þór Ásmundsson núverandi forstjóri Rarik og Ragna Árnadóttir forstjóri Landsnets.
Forstjórar og framkvæmdastjórar orkuveitna eru áberandi á listanum. 31 af efstu hundrað sætunum tilheyra starfsmönnum orkufyrirtækis og af efstu 20 er helmingurinn starfsmenn orkufyrirtækis.
Forstjóri Landsvirkjunar, Landsnets, Rarik og OR eru á listanum með rúmlega fjórar milljónir á mánuði. Fyrrverandi framkvæmdastjóri vinds og jarðvarma hjá Landsvirkjun, framkvæmdastjórar viðskiptaþróunar, sölu- og þjónustu- og vatnsafls eru einnig allir í efstu tuttugu sætunum með ríflega þrjár milljónir á mánuði.
Anna M. Björnsson upplýsingafulltrúi franska sendiráðsins var samkvæmt blaðinu með 2,8 milljónir á mánuði í laun og Stefán Eiríksson útvarpsstjóri var með 2,75 milljónir á mánuði.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir, fyrrverandi ríkislögreglustjóri og núverandi sérfræðingur á skrifstofu barnamála í mennta- og barnamálaráðuneytinu, var með um tvær og hálfa milljón á mánuði.
Tekjublað Frjálsrar verslunar kom út í dag en rétt er að árétta að um er að ræða útsvarsskyldar tekjur á árinu 2025 og þurfa þær ekki að endurspegla föst laun viðkomandi. Munurinn getur falist í launum fyrir setu í nefndum og önnur aukastörf og hlunnindi vegna kaupréttarsamninga. Í launum sumra kann að vera falinn bónus vegna ársins 2024 sem var greiddur árið 2025.
Miðað er við útsvarsstofn samkvæmt álagningarskrá en í tölunum eru ekki fjármagnstekjur, til dæmis af vöxtum, arði eða sölu hlutabréfa. Sleppt er skattfrjálsum dagpeningum, bílastyrkjum og greiðslum í lífeyrissjóði. Þá ber að hafa í huga að inn í tekjunum geta líka verið einskiptisgreiðslur vegna úttektar á séreignasparnaði hjá lífeyrissjóði.
Verktakagreiðslur flokkast ekki sem útsvarsskyldar tekjur og eru því ekki teknar fyrir í álagningaskrá Ríkisskattstjóra sem Tekjublaðið styðst við.