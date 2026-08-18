Í hádegisfréttum verður rætt um fyrirhugaða hækkun á mat eldri borgara hjá Reykjavíkurborg sem á dögunum var samþykkt í velferðarráði.
Við ræðum við borgarfulltrúi Vinstrisins sem hefur áhyggjur af því að tekjulægra fólk neiti sér um að kaupa máltíðir eftir hækkunina.
Þá verður rætt við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem segir ljóst að landsmenn fái rangar upplýsingar um aðildarviðræður við ESB frá bæði já og nei-fylkingum.
Einnig reynum við að varpa ljósi á málatilbúnaðinn í Reykholtsmálinu en aðalmeðferð stendur nú yfir hjá héraðsdómi Suðurlands.
Og í sportinu verður fótbolti í fyrirrúmi, bæði Besta deildin og Lengjudeildin.