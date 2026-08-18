Hitnar í kolunum: Já og nei í Pallborði

Fréttastofa Vísis verður reglulega með Pallborð fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni um hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Fyrsta Pallborðið fer fram klukkan 14 í dag þar sem fulltrúar tveggja já-hreyfinga og tveggja nei-hreyfinga takast á um helstu álitaefni Evrópuumræðunnar.
Baráttan fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst er komin á fullt og skoðanakannanir benda til þess að mjótt geti orðið á mununum milli fylkinganna.
Í Pallborðinu á Vísi mæiast forsvarsfólk fjögurra hreyfinga sem berjast fyrir ólíkri niðurstöðu. Fyrir já-hliðina sitja Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar, og Gréta María Grétarsdóttir, stjórnarkona í Já til að sjá. Fyrir nei-hliðina sitja Erna Bjarnadóttir, stjórnarkona í Heimsýn, og Júlíus Viggó Ólafsson frá Áfram Íslandi.
Rætt verður um hvað raunverulega sé undir í kosningunum, fjármögnun hreyfinganna og gagnsæi í kosningabaráttunni, kostnað við mögulegar aðildarviðræður og hvaða sérlausnir Ísland þyrfti að fá.
Þá verður tekist á um stóru álitamálin: fullveldi og EES-samninginn, sjávarútveg og landbúnað, krónuna og evruna og hvort meiri áhætta felist í því að hefja viðræður — eða að loka þeim möguleika.
Getur Ísland fengið ásættanlegan samning við Evrópusambandið? Er þjóðinni treystandi til að hafna honum síðar ef niðurstaðan verður óásættanleg? Og hvað tekur við verði svarið nei?
Pallborðið verður í beinni á Vísi.