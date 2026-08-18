Þremur erlendum ríkisborgurum, sem hafa ítrekað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur, hefur verið vísað úr landi og þeim bannað að koma aftur til Íslands næstu sjö árin.
Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bifreið fólksins á suðurleið á fimmtudagskvöld vegna gruns um hraðakstur. Ökumaðurinn framvísaði ökuskírteini en ekki reyndist unnt að bera kennsl á hina tvo þar sem þeir kváðust ekki vera með skilríki.
Við nánari athugun kom í ljós að fólkið hafði meðal annars komið við sögu vegna dvalarleyfa og gruns um þjófnaði. Það var handtekið og bifreiðin færð á lögreglustöðina á Blönduósi.
Við leit í bifreiðinni fannst talsvert magn af ætluðu þýfi, þar á meðal peningar, skartgripir og ýmsir aðrir munir.
Fólkinu var í kjölfarið birt ákvörðun Útlendingastofnunar um brottvísun og sjö ára endurkomubann. Það verður í gæsluvarðhaldi þar til hægt verður að flytja það til heimalands síns.
Héraðsdómur Norðurlands vestra úrskurðaði fólkið upphaflega í allt að þriggja vikna gæslu. Landsréttur staðfesti úrskurðinn í dag en stytti gæsluvarðhaldið í tvær vikur.