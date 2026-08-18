Innlent

Grunuðum þjófum vísað úr landi og meinuð endur­koma í 7 ár

Birgir Olgeirsson skrifar
Fólkið hafði ítrekað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur, meðal annars vegna dvalarleyfa og gruns um þjófnaði.
Fólkið hafði ítrekað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur, meðal annars vegna dvalarleyfa og gruns um þjófnaði. Vilhelm

Þremur erlendum ríkisborgurum, sem hafa ítrekað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur, hefur verið vísað úr landi og þeim bannað að koma aftur til Íslands næstu sjö árin.

Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bifreið fólksins á suðurleið á fimmtudagskvöld vegna gruns um hraðakstur. Ökumaðurinn framvísaði ökuskírteini en ekki reyndist unnt að bera kennsl á hina tvo þar sem þeir kváðust ekki vera með skilríki.

Við nánari athugun kom í ljós að fólkið hafði meðal annars komið við sögu vegna dvalarleyfa og gruns um þjófnaði. Það var handtekið og bifreiðin færð á lögreglustöðina á Blönduósi.

Við leit í bifreiðinni fannst talsvert magn af ætluðu þýfi, þar á meðal peningar, skartgripir og ýmsir aðrir munir.

Fólkinu var í kjölfarið birt ákvörðun Útlendingastofnunar um brottvísun og sjö ára endurkomubann. Það verður í gæsluvarðhaldi þar til hægt verður að flytja það til heimalands síns.

Héraðsdómur Norðurlands vestra úrskurðaði fólkið upphaflega í allt að þriggja vikna gæslu. Landsréttur staðfesti úrskurðinn í dag en stytti gæsluvarðhaldið í tvær vikur.

Lögreglumál

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