Dómsmálaráðherra hefur ákveðið að leggja til við forseta Íslands að Ásgerður Ragnarsdóttir verði skipuð dómari við Hæstarétt frá og með 1. september 2026. Hún var einn fjögurra Landsréttardómara sem sóttu um embættið og voru metnir jafnhæfir til að hljóta skipun.
Í júní var tilkynnt að allir umsækjendur um embætti Hæstaréttar hefðu verið metnir jafnhæfir. Það voru þau Aðalsteinn E. Jónasson landsréttardómari, Ásgerður Ragnarsdóttir landsréttardómari, Eiríkur Jónsson landsréttardómari og Eyvindur G. Gunnarsson landsréttardómari.
Í tilkynningu um ákvörðun dómsmálaráðherra um að leggja til við forseta að Ásgerður verði skipuð Hæstaréttardómari segir að hún hafi lokið lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands árið 2004 og viðbótarmeistaragráðu (LL.M.) frá Cambridge-háskóla árið 2008. Hún hafi öðlast réttindi sem héraðsdómslögmaður árið 2005 og fyrir Hæstarétti árið 2016. Að loknu laganámi hafi hún starfað í dómsmálaráðuneytinu sem lögfræðingur frá júní 2004 til desember 2005, þegar hún hóf störf sem aðstoðarmaður dómara í Hæstarétti og hún hafi sinnt því starfi til í september 2008.
Frá september 2008 til byrjun árs 2018 hafi hún starfað sem lögmaður á lögmannsstofu, þar af sem meðeigandi frá árinu 2012. Í upphafi árs 2018 hafi hún verið skipuð dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur og sinnt því starfi þar til hún hóf störf sem landsréttardómari í maí 2023.
Hún hafi verið forseti Félagsdóms frá september 2021 og sé varadómari við EFTA-dómstólinn. Hún hafi setið í kærunefnd útboðsmála árin 2013 til 2021, meðal annars sem formaður nefndarinnar frá apríl 2019, verið varamaður í óbyggðanefnd í rúmlega tvö ár og varamaður í úrskurðarnefnd velferðarmála í fjögur ár.
Þá hafi hún setið í stjórn Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands á árunum 2009 til 2017 og siðareglunefnd Lögmannafélags Íslands á árunum 2016 til 2018. Ásgerður hafi verið aðjúnkt við lagadeild Háskóla Íslands frá 2017 og hafi áður sinnt stundakennslu við skólann eða frá árinu 2009.
Hún hafi skrifað ritrýnda fræðibók ásamt öðrum, tvo ritrýnda bókarkafla og fimm ritrýndar fræðigreinar með öðrum, ásamt því að sitja í ýmsum ritnefndum. Þá hafi hún komið að gerð lagafrumvarpa.