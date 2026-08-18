Annar dagur aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu svokallaða fór fram í dag. Þrír mættu fyrir dómara og við förum yfir allt það helsta í beinni útsendingu.
Peningastefnunefnd Seðlabankans kynnir stýrivaxtaákvörðun sína á morgun. Landsbankinn og Íslandsbanki spá því að vextirnir verði hækkaðir en Samtök iðnaðarins hafa kallað eftir því að Seðlabankastjóri haldi þeim í 7,75 prósentum, meðal annars vegna þess að vanskilahlutfall byggingariðnaðar hefur vaxið hratt.
Fjallað verður um málið í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30.
Hart var tekist á um kostnað Íslands við mögulega ESB-aðild í Pallborðinu á Vísi í dag. Áfram Ísland segir árlegan kostnað geta numið fimmtíu milljörðum króna en fulltrúar já-hreyfinganna hafna þeirri tölu alfarið.
Djúpfölsuð myndbönd þar sem ímynd þekktra einstaklinga er notuð verða sífellt algengari að sögn Defend Iceland. Tæknin sé orðin þannig að nánast hver sem er geti útbúið slíkt myndefni og til að koma í veg fyrir möguleg svik er fjölskyldum ráðlagt að nota lykilorð í samskiptum sín á milli.
Rekstur hundahótels er orðin aukabúgrein sauðfjárbænda í Vesturhópi í Húnaþingi. Hinir fjórfættu gestir hótelsins koma ekki bara að sunnan heldur af landinu öllu.
Jón Daði Böðvarsson hefur lagt knattspyrnuskóna á hilluna eftir farsælan feril í atvinnumennsku sem og með íslenska landsliðinu. Heimkoman í uppeldisfélagið fór ekki sem skyldi en Jón Daði er ánægður með að hafa tekið það skref.
Markvörðurinn Breki Hrafn Árnason segir að tíminn úti í Portúgal fari vel af stað en hann samdi við handboltaliðið Benfica í sumar.