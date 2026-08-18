Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu heldur áfram í dag. Þrír sakborningar fara fyrir dómara í dag.
Aðalmeðferðin í Reykholtsmálinu svokallaða hófst í gær. Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsissvipt, fjárkúgað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti í apríl árið 2024.
Níels Pálmar Benediktsson, Halldór Logi Sigurðsson og Sigurður Gunnar Ásgeirsson fara fyrir dómara í dag.
Í gær voru spilaðar símaupptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar. Upptökurnar voru frá því fyrir föstudaginn 19. apríl 2024 þegar hann auk Halldórs og Níelsar á að hafa farið inn í hús brotaþola samkvæmt ákærunni í málinu.
„Ég er í miðri frelsissviptingu,“ sagði Andri í eitt skipti í símann.