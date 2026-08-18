Óttast að þeir tekjulægstu dragi úr kaupum á mat

Borgarfulltrúi Vinstrisins hefur áhyggjur af því að tekjulægra fólk neiti sér um að kaupa máltíðir hjá Reykjavíkurborg í kjölfar gjaldskrárhækkana hjá borginni. Sparnað vegna uppsagna og niðurskurðar eigi að vera hægt að nýta til að velta ekki kostnaði vegna máltíðanna á íbúa.
Meirihluti velferðarráðs Reykjavíkurborgar samþykkti á fundi sínum í siðustu viku tillögu um gjaldskrárhækkun á heimsendum mat og mat sem afgreiddur er í félagsmiðstöðvum og þjónustuíbúðum.
Verð fyrir lífeyrisþega hækkar um 70% og verður 1900 krónur fyrir hverja máltíð. Í greinargerð meirihlutans segir að bregðast þurfi við þeirri staðreynd að gjaldskrá hafi verið langt undir kostnaðarverði.
„Maður hefur áhyggjur af því að þetta geti verið útilokandi og hafi áhrif á tekjulægsta hópinn sem þurfi á næringarríkum og góðum mat að halda. Þetta er stór biti fyrir fólk sem hefur lítið á milli handanna,“ segir Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins og fulltrúi í velferðarráði.
Hún segir þennan hóp reiða sig á þessar máltíðir og þó fjárhagsleg staða einstaklinga innan hans sé mismunandi þá þurfi að tryggja að allir Reykvíkingar hafi aðgang að næringarríkum mat.
„Maður hefur áhyggjur af því að þeir tekjulægstu dragi þá úr kaupum á máltíðum og að aðgengi að næringarríkum og reglulegum máltíðum skerðist ef fólk er farið að neita sér um að kaupa máltíðir eins oft,“ bætir Sanna við.
Borgarráð hefur ekki tekið tillögur velferðarráðs fyrir en Sanna segir ljóst að meta hefði þurfti tillögurnar mun betur þó finna þurfi leiðir til að mæta auknum kostnaði við framleiðslu.
„Í allri umræðunni um að það sér kominn nýr meirihluti sem hefur farið í ákveðnar aðgerðir sem hann kallar hagræðingaraðgerðir. Meðal annars sagt fólki upp og hætt ýmsum verkefnum og er að leggja áherslu á að rýna vel í hverja krónu, þá hefði maður haldið að það fjármagn sem kæmi út frá því að það hafi verið hægt að nýta það í að þá velta ekki kostnaðinum yfir á íbúa,“ segir Sanna og bætir við að hún sé hærdd um að þessi hópur láti ekki mikið í sér heyra.
Auk verðhækkana á máltíðum fyrir lífeyrisþega var lagt til að almennt verð máltíða fyrir aðra hækki um 25% sem Sanna segir eðlilegt.
„Það eru reyndar fáir sem kaupa matinn þannig að það skiptir ekki miklu máli rekstrarlega séð.“
Sömuleiðis var lagt til að hætta við endurbætur á framleiðslueldhúsi borgarinnar á Vitatorgi. Því eldhúsi var lokað í febrúar eftir að listeríusmit kom upp og hefur þjónustunni verið útvistað síðan þá og mun verða áfram.
Þá fékk fréttastofa ábendingu um að ekki verði lengur hægt að borða á Vitatorgi um helgar, borgin hafi verið tekin ákvörðun um lokun.
„Ég heyrði þetta í athugasemd í gær en ég hafði ekki heyrt af þessu að þetta stæði til. Þetta hefur ekki verið lagt til á neinum fundi sem ég hef setið.“