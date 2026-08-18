Innlent

Óvissustigi í Öskju af­lýst

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Vísindamenn Veðurstofunnar og Háskólans í Gautaborg framkvæmdu mælingar á Öskjusvæðinu.
Vísindamenn Veðurstofunnar og Háskólans í Gautaborg framkvæmdu mælingar á Öskjusvæðinu. Vísir/RAX

Ríkislögreglustjóri, í samráði við lögreglustjórann á Norðurlandi eystra, hefur aflýst óvissustigi vegna landriss í Öskju eftir að nýjustu mælingar sýna að atburðarásinni sem hófst árið 2021 sé lokið.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Almannavörnum. Nýjustu mælingar benda til þess að landrisi, sem hófst árið 2021, í Öskju sé lokið. Jafnframt eru vísbendingar um landsig á svæðinu. Skjálftavirkni og gasmælingar bendi til eðlilegs ástands. 

Niðurstöður byggja á vettvangsvinnu vísindamanna Veðurstofu Íslands og Háskólans í Gautaborg sem lauk í síðustu viku. Mælingar sýna að landris hafi stöðvast og skjálftavirkni á svæðinu sé lítil og í samræmi við þekkta bakgrunnsvirkni.

Í ljósi niðurstöðunnar er talið að óróa sem einkennt hefur Öskju undanfarin ár sé lokið. Því hafi viðvörunarstig eldstöðvarinnar verið fært aftur á stig 0 sem táknar eðlilegt bakgrunnsástand.

Þrátt fyrir að óvissustigi hafi verið aflýst verði áfram fylgst með þróun mála í Öskju. Líkt og áður geti gufusprengingar orðið innan jarðhitasvæða í Öskju.

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