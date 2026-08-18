Ríkislögreglustjóri, í samráði við lögreglustjórann á Norðurlandi eystra, hefur aflýst óvissustigi vegna landriss í Öskju eftir að nýjustu mælingar sýna að atburðarásinni sem hófst árið 2021 sé lokið.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Almannavörnum. Nýjustu mælingar benda til þess að landrisi, sem hófst árið 2021, í Öskju sé lokið. Jafnframt eru vísbendingar um landsig á svæðinu. Skjálftavirkni og gasmælingar bendi til eðlilegs ástands.
Niðurstöður byggja á vettvangsvinnu vísindamanna Veðurstofu Íslands og Háskólans í Gautaborg sem lauk í síðustu viku. Mælingar sýna að landris hafi stöðvast og skjálftavirkni á svæðinu sé lítil og í samræmi við þekkta bakgrunnsvirkni.
Í ljósi niðurstöðunnar er talið að óróa sem einkennt hefur Öskju undanfarin ár sé lokið. Því hafi viðvörunarstig eldstöðvarinnar verið fært aftur á stig 0 sem táknar eðlilegt bakgrunnsástand.
Þrátt fyrir að óvissustigi hafi verið aflýst verði áfram fylgst með þróun mála í Öskju. Líkt og áður geti gufusprengingar orðið innan jarðhitasvæða í Öskju.