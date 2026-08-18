Innlent

Kviku­hlaup frá Svarts­engi enn lík­legasta sviðs­myndin

Lovísa Arnardóttir skrifar
Veðurstofan segir enn kvikuhlaup líklegust sviðsmyndina á Reykjanesi og að það geti leitt til eldgoss.
Veðurstofan segir enn kvikuhlaup líklegust sviðsmyndina á Reykjanesi og að það geti leitt til eldgoss. Vísir/Anton Brink

Landris og kvikusöfnun halda áfram við Svartsengi. Í nýrri tilkynningu frá Veðurstofunni kemur fram að þróunin sé áfram hæg en stöðug. 

Nýjustu líkanreikningar gefi til kynna að frá upphafi síðasta goss í júlí 2025 hafi um 29,1 milljón rúmmetra af kviku safnast undir Svartsengi. Óvissubilið er frá 28,3 til 29,9 milljónum rúmmetra.

Í tilkynningu segir að á meðan kvika haldi áfram að safnast fyrir og þrýstingur aukist í kerfinu sé líklegasta sviðsmyndin sú að kvikuhlaup verði frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina. Það gæti leitt til eldgoss og að gera þurfi áfram ráð fyrir stuttum fyrirvara, líkt og áður. Fyrirvari fyrri eldgosa hefur verið frá um 20 mínútum upp í rúmar fjórar klukkustundir.

Jarðskjálftavirkni á Sundhnúksgígaröðinni og í grennd við Grindavík er áfram lítil samkvæmt tilkynningunni og er hættumat óbreytt frá síðustu tilkynningu Veðurstofunnar í júlí og í gildi til 30. september.

Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Grindavík

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