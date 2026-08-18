Landris og kvikusöfnun halda áfram við Svartsengi. Í nýrri tilkynningu frá Veðurstofunni kemur fram að þróunin sé áfram hæg en stöðug.
Nýjustu líkanreikningar gefi til kynna að frá upphafi síðasta goss í júlí 2025 hafi um 29,1 milljón rúmmetra af kviku safnast undir Svartsengi. Óvissubilið er frá 28,3 til 29,9 milljónum rúmmetra.
Í tilkynningu segir að á meðan kvika haldi áfram að safnast fyrir og þrýstingur aukist í kerfinu sé líklegasta sviðsmyndin sú að kvikuhlaup verði frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina. Það gæti leitt til eldgoss og að gera þurfi áfram ráð fyrir stuttum fyrirvara, líkt og áður. Fyrirvari fyrri eldgosa hefur verið frá um 20 mínútum upp í rúmar fjórar klukkustundir.
Jarðskjálftavirkni á Sundhnúksgígaröðinni og í grennd við Grindavík er áfram lítil samkvæmt tilkynningunni og er hættumat óbreytt frá síðustu tilkynningu Veðurstofunnar í júlí og í gildi til 30. september.