Meirihluti Reykjavíkur vill hraða innleiðingu snjallra umferðarljósastýringa til að stytta ferðatíma og draga úr umferðarteppu. Samfylkingin styður snjallari stýringu en segir hana ekki leysa undirliggjandi skipulagsvanda borgarinnar.
Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins var lögð fram á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 12. ágúst og send skrifstofu samgangna og borgarhönnunar til umsagnar.
Meirihlutinn kallar eftir skýrri, tímasettri og kostnaðarmetinni áætlun um hvernig flýta megi innleiðingunni. Þar verði gerð grein fyrir mannaflaþörf og helstu flöskuhálsum og meðal annars kannað hvort vinna megi hraðar með sjálfvirkni, þjónustusamningum eða útvistun.
Einnig á að meta hvað þurfi til að tengja þau ljós sem enn eru ótengd miðlægu stýrikerfi, flýta endurnýjun úreltra stjórnkassa og fjölga gatnamótum með samfelldri rauntímastýringu.
Friðjón R. Friðjónsson, varaformaður ráðsins, sagði Vísi í júní að meirihlutinn ætlaði að flýta innleiðingu snjallra ljósastýringa um alla borg á fyrsta starfsári sínu.
Í Reykjavík eru 159 ljósastýrð gatnamót og gönguþveranir. Um 80 prósent ljósanna eru tengd miðlægu kerfi og 86 prósent umferðarstýrð. Stór hluti tækninnar er því þegar til staðar en möguleikar hennar eru ekki fullnýttir.
Gamall búnaður og skortur á mannafla hægja á endurbótum. Af 138 stjórnkössum við hefðbundin gatnamót eru 47 komnir fram yfir áætlaðan líftíma. Ekki er lengur hægt að panta varahluti í 92 kassa og 58 þeirra er ekki hægt að senda í viðgerð.
Í fjárfestingaráætlun fyrir árið 2026 var fjárheimild til umferðarljósa hækkuð í 400 milljónir króna vegna uppsafnaðrar viðhalds- og endurnýjunarþarfar.
Í minnisblaði borgarinnar er mannauður sagður líklega stærsta áskorunin. Úttekt sænsku verkfræðistofunnar Sweco leiddi jafnframt í ljós að tæknibúnaðurinn væri almennt sambærilegur við búnað í evrópskum viðmiðunarborgum en fjárfesta þyrfti frekar í starfsfólki og verklagi.
Snjallari stýring tryggir þó ekki samfellda græna bylgju. Þegar fréttastofa prófaði ljósin á Sæbraut í júní dugði hvorki að aka á 60 né 58 kílómetra hraða til að sleppa við rautt ljós.
Samfylkingin styður tillöguna og tekur undir að ráða þurfi sérfræðinga og fjölga þeim sem sinna ljósastýringunni.
Flokkurinn segir þó rót umferðartafanna liggja í dreifðri byggð og einkabílamiðuðu skipulagi. „Snjallljós munu duga skammt ef við töpum heildarmyndinni í skipulagsmálum,“ segir í bókun hans.
Samfylkingin varar við því að brjóta nýtt land undir byggð norðan og austan við borgina fyrir næstu tuttugu þúsund Reykvíkinga. Slíkt myndi auka umferð svo mikið að ljósastýringar breyttu litlu. Þétting byggðar og efling annarra samgöngumáta sé raunverulega framtíðarlausnin.