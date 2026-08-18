Hlutfall erlendra ríkisborgara með búsetu á Íslandi er hæst í Mýrdalshrepp, eða 68,7 prósent. Þar á eftir koma Skaftárhreppur með 47,3 prósent, Bláskógabyggð með 40,1 prósent og Ásahreppur með 38,3 prósent.
Þetta kemur fram í nýrri tilkynningu á vef Þjóðskrár.
Þar segir að hlutfallið sé lægst í Kjósarhreppi, eða 5,3 prósent. Íbúar hreppsins eru 319 og þar af eru erlendir ríkisborgarar sautján talsins. Næst lægsta hlutfall erlendra ríkisborgara er í Eyjafjarðarsveit með 5,7% og Sveitarfélagið Skagarströnd með 6,1% íbúa.
„Þegar horft er til landshluta þá er hæsta hlutfall íbúa með erlent ríkisfang á Suðurnesjum, 32,1% íbúa og Vestfirðir koma næst með 24,1% íbúa. Lægsta hlutfall íbúa með erlent ríkisfang er á Norðurlandi eystra, 12,8%,“ segir á vef Þjóðskrár.
Hlutfall erlendra ríkisborgara af íbúum er 24,1 prósent í Reykjavík, 18,6 prósent í Hafnarfirði, 15,2 prósent í Kópavogi, 12,8 prósent í Árborg og 10,7 prósent á Akureyri, svo önnur dæmi séu tekin.