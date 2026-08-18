Um 82 prósent telja að hitamet og skógareldar í Evrópu séu að miklu leyti vegna loftslagsbreytinga. Töluverður munur er eftir kyni og afstöðu til stjórnmálaflokka. Þetta er niðurstaða könnunar Maskínu sem framkvæmd var í ágúst.
Gróðureldar hafa geisað víða um Evrópu í sumar og hvert hitametið fallið af öðru. Í tilkynningu um niðurstöður könnunarinnar frá Náttúruverndarsamtökunum Íslands segir að skógareldar muni hafa áhrif á loftslagsstefnu Evrópusambandsins og þó svo að Ísland sé ekki aðili að sambandinu sé Ísland þátttakandi í loftslagsstefnunni í gegnum EES-samninginn.
Ef litið er til ólíkra bakgrunnsbreyta þeirra sem svara könnunni má sjá að ögn fleiri sem yngri eru en 40 ára telja að hitamet og skógareldar séu að mjög eða frekar miklu leyti vegna loftslagsbreytinga og hlutfallið einnig hærra eftir því sem menntunarstig eykst. Þá er hlutfallið hærra hjá konum, 89,3 prósent, miðað við hjá körlum, 74,5 prósent. Sjá könnun hér.
Flestir, 47,4 prósent, segja hitamet og skógarelda tengjast loftslagsbreytingum að mjög miklu leyti en 34,2 prósent segja frekar miklu. Það eru svo 13,2 prósent sem segja frekar litlu og 5,3 prósent sem segja mjög litlu eða engu leyti.
Afstaða fólks er nokkuð mismunandi eftir því hvaða flokk það ætlar að kjósa. Sem dæmi telja um 80 prósent kjósenda Vinstri grænna og Pírata að skógareldar og hitamet tengist loftslagsbreytingum að mjög miklu leyti en aðeins 9,8 prósent kjósenda Miðflokksins. Þar segir meirihluti annaðhvort að skógareldarnir og hitametið séu að frekar miklu leyti (36,5 prósent) eða að frekar litlu leyti (32,4 prósent) vegna loftslagsbreytinga. Hæsta hlutfall þeirra sem telja hitamet og skógarelda vegna loftslagsbreytinga að mjög litlu eða engu leyti vegna loftslagsbreytinga eru 21,4 prósent kjósenda Miðflokksins.
9,7 prósent kjósenda Sjálfstæðisflokksins eru sammála því og 8,1 prósent kjósenda Flokks fólksins. Um 28 prósent kjósenda Sjálfstæðisflokksins segja þó að þau telji hitamet og skógarelda að mjög miklu leyti vegna loftslagsbreytinga og 41 prósent þeirra frekar miklu leyti.
Spurt var í könnuninni: Að hve miklu eða litlu leyti telur þú að hitamet og útbreiddir skógareldar í Evrópu tengist loftslagsbreytingum? Könnunin fór fram frá 7. til 11. ágúst 2026 og voru svarendur 1.205 talsins.
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