Erlent

Korna­barn reyndist á lífi í lík­húsi

Jón Þór Stefánsson skrifar
Atvikið átti sér stað í úthverfum Gilbert í Arizona-ríki.
Atvikið átti sér stað í úthverfum Gilbert í Arizona-ríki. Getty

Ungbarn sem hafði fundist hreyfingarlaus í sundlaug í Arizona-ríki Bandaríkjanna og úrskurðað reyndist vera á lífi. Það kom í ljós þegar barninu hafði verið komið fyrir í köldu líkhúsi sjúkrahúss.

BBC greinir frá þessu, en atvikið átti sér stað í febrúarmánuði síðastliðnum.

Fjölskylda barnsins, sem var þá átján mánaða gamalt, hafði gert lögreglu viðvart um að það hafi fundist í sundlaug, með andlitið snúandi niður.

Viðbragðsaðilar fóru á vettvang og reyndu endurlífgunartilraunir, og fluttu barnið svo á sjúkrahús þar sem það var svo úrskurðað látið, um klukkutíma eftir komuna þangað.

Um fimm klukkutímum síðar kom hið gagnstæða í ljós: barnið var á lífi. Það var flutt á annað sjúkrahús, og hefur síðan verið útskrifað af þeim spítala.

Til skoðunar er að saksækja foreldrana fyrir vanrækslu á barni sínu, en fram kemur að sterk lykt af marijúana hafi verið á heimili þeirra þegar lögregla kom á vettvang. Mögulega hafi barnið verið án eftirlits við laugina.

Bandaríkin Börn og uppeldi Heilsa

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