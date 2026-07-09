Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi Jón Þór Stefánsson skrifar 9. júlí 2026 00:02 Atvikið átti sér stað í úthverfum Gilbert í Arizona-ríki. Getty Ungbarn sem hafði fundist hreyfingarlaus í sundlaug í Arizona-ríki Bandaríkjanna og úrskurðað reyndist vera á lífi. Það kom í ljós þegar barninu hafði verið komið fyrir í köldu líkhúsi sjúkrahúss. BBC greinir frá þessu, en atvikið átti sér stað í febrúarmánuði síðastliðnum. Fjölskylda barnsins, sem var þá átján mánaða gamalt, hafði gert lögreglu viðvart um að það hafi fundist í sundlaug, með andlitið snúandi niður. Viðbragðsaðilar fóru á vettvang og reyndu endurlífgunartilraunir, og fluttu barnið svo á sjúkrahús þar sem það var svo úrskurðað látið, um klukkutíma eftir komuna þangað. Um fimm klukkutímum síðar kom hið gagnstæða í ljós: barnið var á lífi. Það var flutt á annað sjúkrahús, og hefur síðan verið útskrifað af þeim spítala. Til skoðunar er að saksækja foreldrana fyrir vanrækslu á barni sínu, en fram kemur að sterk lykt af marijúana hafi verið á heimili þeirra þegar lögregla kom á vettvang. Mögulega hafi barnið verið án eftirlits við laugina. Bandaríkin Börn og uppeldi Heilsa Mest lesið Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Fleiri fréttir Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetningar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Sjá meira