Fótbolti

Konurnar fá helminginn af verð­launa­fé banda­ríska karlalandsliðsins

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Heimsmeistararnir frá 2019 fóru fyrir næstum sex ára opinberri baráttu og málaferlum kvennalandsliðsins gegn bandaríska knattspyrnusambandinu fyrir jöfnum launum.
Heimsmeistararnir frá 2019 fóru fyrir næstum sex ára opinberri baráttu og málaferlum kvennalandsliðsins gegn bandaríska knattspyrnusambandinu fyrir jöfnum launum. Getty/Naomi Baker

Karlalandslið Bandaríkjanna í fótbolta gerði flotta hluti á heimsmeistaramótinu og velgengni þeirra skilaði knattspyrnusambandi þeirra sextán milljónum dala, meira en tveimur milljörðum íslenskra króna, í verðlaunafé. Það eru þó ekki aðeins karlarnir sem græða.

Bandaríska karlaliðið komst í 16-liða úrslit á heimsmeistaramótinu 2026, þar sem liðið tapaði reyndar 4-1 fyrir Belgíu.

Verðlaunafénu verður skipt jafnt á milli þeirra 26 karla sem voru í bandaríska hópnum og þeirra 26 kvenna sem verða í bandaríska hópnum fyrir heimsmeistaramót kvenna 2027, að því gefnu að Bandaríkin komist á það mót.

Deila verðlaunafé frá HM jafnt

Leikmenn karla- og kvennalandsliðanna deila verðlaunafé frá HM jafnt samkvæmt skilmálum kjarasamninga sem bandaríska knattspyrnusambandið staðfesti við bæði landsliðin árið 2022. ESPN fjallar um þessa skiptingu.

Þessir samningar voru staðfestir eftir næstum sex ára opinbera baráttu og málaferli kvennalandsliðsins gegn bandaríska knattspyrnusambandinu fyrir jöfnum launum.

Samkvæmt kjarasamningunum heldur bandaríska knattspyrnusambandið eftir tuttugu prósentum af verðlaunafénu frá hverju heimsmeistaramóti og þeim áttatíu prósentum sem eftir eru er skipt jafnt á milli leikmanna karla- og kvennalandsliðanna sem komast í viðkomandi HM-hópa.

31 milljón á mann

Þessi fjörutíu prósent jafngilda 6,4 milljónum dala á lið og 246.153,85 dölum á hvern leikmann eða 31 milljón íslenskra króna á leikmann.

Sama skipting milli sambandsins og karla- og kvennalandsliðanna mun gilda um verðlaunaféð sem Bandaríkin fá á heimsmeistaramóti kvenna 2027 – þó með nokkrum fyrirvörum, að sjálfsögðu.

Fyrsti og augljósasti fyrirvarinn er að bandaríska kvennaliðið þarf fyrst að komast á HM 2027. Þótt almennt sé litið á það sem sjálfsagðan hlut fyrir fjórfalda heimsmeistarana þurfa þær samt að sigra El Salvador þann 27. nóvember í leik í átta liða úrslitum Concacaf þar sem sigurliðið tryggir sér sæti á mótinu.

Mun hækka lítillega aftur

Í öðru lagi ætti fyrrnefnd útborgun á hvern leikmann að hækka lítillega aftur að því gefnu að bandaríska kvennaliðið komist á mótið.

Kjarasamningarnir kveða á um að sambandið greiði karlkyns leikmönnum verðlaunaféð innan 31 dags frá því að bandaríska knattspyrnusambandið fær peningana frá FIFA.

Hins vegar, þar sem bandaríska kvennaliðið á enn eftir að komast á heimsmeistaramótið og þeir 26 leikmenn sem verða í þeim hópi verða ekki staðfestir fyrr en næsta vor, skal setja þær 6,4 milljónir dala sem kvenkyns leikmenn eiga rétt á inn á vaxtaberandi reikning, samkvæmt kjarasamningunum.

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