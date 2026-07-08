Konurnar fá helminginn af verðlaunafé bandaríska karlalandsliðsins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júlí 2026 22:31 Heimsmeistararnir frá 2019 fóru fyrir næstum sex ára opinberri baráttu og málaferlum kvennalandsliðsins gegn bandaríska knattspyrnusambandinu fyrir jöfnum launum. Getty/Naomi Baker Karlalandslið Bandaríkjanna í fótbolta gerði flotta hluti á heimsmeistaramótinu og velgengni þeirra skilaði knattspyrnusambandi þeirra sextán milljónum dala, meira en tveimur milljörðum íslenskra króna, í verðlaunafé. Það eru þó ekki aðeins karlarnir sem græða. Bandaríska karlaliðið komst í 16-liða úrslit á heimsmeistaramótinu 2026, þar sem liðið tapaði reyndar 4-1 fyrir Belgíu. Verðlaunafénu verður skipt jafnt á milli þeirra 26 karla sem voru í bandaríska hópnum og þeirra 26 kvenna sem verða í bandaríska hópnum fyrir heimsmeistaramót kvenna 2027, að því gefnu að Bandaríkin komist á það mót. Deila verðlaunafé frá HM jafnt Leikmenn karla- og kvennalandsliðanna deila verðlaunafé frá HM jafnt samkvæmt skilmálum kjarasamninga sem bandaríska knattspyrnusambandið staðfesti við bæði landsliðin árið 2022. ESPN fjallar um þessa skiptingu. U.S. men, women get equal split of $16M WC prizeThe United States men earned U.S. Soccer $16 million in prize money from FIFA for making the round of 16 at the 2026 FIFA World Cup, where the Americans lost 4-1 to Belgium.https://t.co/BY5EQWX6qf— ESPN Soccer (@ESPNsoccer) July 8, 2026 Þessir samningar voru staðfestir eftir næstum sex ára opinbera baráttu og málaferli kvennalandsliðsins gegn bandaríska knattspyrnusambandinu fyrir jöfnum launum. Samkvæmt kjarasamningunum heldur bandaríska knattspyrnusambandið eftir tuttugu prósentum af verðlaunafénu frá hverju heimsmeistaramóti og þeim áttatíu prósentum sem eftir eru er skipt jafnt á milli leikmanna karla- og kvennalandsliðanna sem komast í viðkomandi HM-hópa. 31 milljón á mann Þessi fjörutíu prósent jafngilda 6,4 milljónum dala á lið og 246.153,85 dölum á hvern leikmann eða 31 milljón íslenskra króna á leikmann. Sama skipting milli sambandsins og karla- og kvennalandsliðanna mun gilda um verðlaunaféð sem Bandaríkin fá á heimsmeistaramóti kvenna 2027 – þó með nokkrum fyrirvörum, að sjálfsögðu. A round of 16 exit at the 2026 FIFA World Cup means the USMNT will receive a $15 million FIFA payday, but because of the landmark collective bargaining agreement signed in 2022, the USMNT and USWNT will equally share FIFA World Cup prize money from the 2026 and 2027 World Cups… pic.twitter.com/Bo0hWxu0jQ— The Athletic (@TheAthletic) July 7, 2026 Fyrsti og augljósasti fyrirvarinn er að bandaríska kvennaliðið þarf fyrst að komast á HM 2027. Þótt almennt sé litið á það sem sjálfsagðan hlut fyrir fjórfalda heimsmeistarana þurfa þær samt að sigra El Salvador þann 27. nóvember í leik í átta liða úrslitum Concacaf þar sem sigurliðið tryggir sér sæti á mótinu. Mun hækka lítillega aftur Í öðru lagi ætti fyrrnefnd útborgun á hvern leikmann að hækka lítillega aftur að því gefnu að bandaríska kvennaliðið komist á mótið. Kjarasamningarnir kveða á um að sambandið greiði karlkyns leikmönnum verðlaunaféð innan 31 dags frá því að bandaríska knattspyrnusambandið fær peningana frá FIFA. Hins vegar, þar sem bandaríska kvennaliðið á enn eftir að komast á heimsmeistaramótið og þeir 26 leikmenn sem verða í þeim hópi verða ekki staðfestir fyrr en næsta vor, skal setja þær 6,4 milljónir dala sem kvenkyns leikmenn eiga rétt á inn á vaxtaberandi reikning, samkvæmt kjarasamningunum. HM 2026 í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Bandaríski fótboltinn Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Fótbolti Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Fótbolti „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? 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