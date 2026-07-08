Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 8. júlí 2026 14:18 Egyptar voru allt annað en sáttir með frammistöðu Francois Letexier og dómarateymisins í leiknum gegn Argentínumönnum í gær. getty/Tom Weller Egypska knattspyrnusambandið hefur farið þess á leit við FIFA að dómararnir sem dæmdu leikinn gegn Argentínu verði sendir heim af heimsmeistaramótinu. Egyptaland féll úr leik í sextán liða úrslitum HM í gær eftir 3-2 tap fyrir Argentínu. Egyptar voru 0-2 yfir þegar ellefu mínútur voru til leiksloka en Argentínumenn sneru dæminu sér í vil á lokakafla leiksins og tryggðu sér sæti í átta liða úrslitum. Egyptar voru allt annað en ánægðir með frammistöðu Francois Letexier og dómarateymisins og létu óánægju í ljós eftir leikinn. Hossam Hassan, þjálfari egypska liðsins, sagði að mark hefði verið ranglega dæmt af sínu liði í stöðunni 0-1 og að Egyptaland hefði átt að fá vítaspyrnu í uppbótartíma, skömmu áður en Enzo Fernández skoraði sigurmark heimsmeistara Argentínu. Hassan sagði augljóst að koma hefði átt Argentínu í átta liða úrslit með öllum tiltækum ráðum og fannst sínir menn beittir óréttlæti. Egyptum er ekki runnin reiðin og egypska knattspyrnusambandið hefur nú sent inn kvörtun til FIFA vegna frammistöðu dómarateymisins. Egypska knattspyrnusambandið vill að dómgæslan í leiknum í Atlanta í gær verði rannsökuð og að Letexier og félagar hans verði sendir heim af HM. Að mati egypska knattspyrnusambandsins urðu mistök dómarateymisins til þess að liðið féll úr leik og því hafi verið mismunað af Letexier og félögum. Letexier hefur dæmt þrjá leiki á HM. Auk leiksins í gær dæmdi hann leiki Ekvadors og Fílabeinsstrandarinnar og Grænhöfðaeyja og Sádi-Arabíu í riðlakeppninni. Argentína mætir Sviss í átta liða úrslitum HM í Kansas City á laugardaginn. HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir Segir að það sé verið að dæma í hag Argentínu á HM Mostafa Zico, leikmaður Egyptalands, sagði eftir tapið gegn Argentínu að það væri ljóst að mótið væri spillt. Hann sagði að dómarinn hefði ekki verið sanngjarn í ákvörðunartöku leiksins. 8. júlí 2026 09:30 Messi hágrét eftir leik Það var tilfinningarík stund þegar ljóst var að heimsmeistarar Argentínu væru komnir áfram í 8-liða úrslit á HM eftir 3-2 sigur á Egyptalandi í kvöld. Lionel Messi gat ekki haldið aftur af tárunum. 7. júlí 2026 20:17 Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Fótbolti „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Þungt tap gegn Tyrkjum og Svíar bíða Körfubolti Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Fótbolti Fleiri fréttir Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sjáðu sigurmark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Hildur til Newcastle Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Segir að það sé verið að dæma í hag Argentínu á HM FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Veikindi herja á norska liðið Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Í átta liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Messi hágrét eftir leik Elías Már sárþjáður og fór af velli Lygilegur viðsnúningur Argentínu Portúgalir búnir að finna eftirmann Martínez Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjá meira