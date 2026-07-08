Fótbolti

Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Egyptar voru allt annað en sáttir með frammistöðu Francois Letexier og dómarateymisins í leiknum gegn Argentínumönnum í gær.
Egyptar voru allt annað en sáttir með frammistöðu Francois Letexier og dómarateymisins í leiknum gegn Argentínumönnum í gær. getty/Tom Weller

Egypska knattspyrnusambandið hefur farið þess á leit við FIFA að dómararnir sem dæmdu leikinn gegn Argentínu verði sendir heim af heimsmeistaramótinu.

Egyptaland féll úr leik í sextán liða úrslitum HM í gær eftir 3-2 tap fyrir Argentínu. Egyptar voru 0-2 yfir þegar ellefu mínútur voru til leiksloka en Argentínumenn sneru dæminu sér í vil á lokakafla leiksins og tryggðu sér sæti í átta liða úrslitum.

Egyptar voru allt annað en ánægðir með frammistöðu Francois Letexier og dómarateymisins og létu óánægju í ljós eftir leikinn.

Hossam Hassan, þjálfari egypska liðsins, sagði að mark hefði verið ranglega dæmt af sínu liði í stöðunni 0-1 og að Egyptaland hefði átt að fá vítaspyrnu í uppbótartíma, skömmu áður en Enzo Fernández skoraði sigurmark heimsmeistara Argentínu.

Hassan sagði augljóst að koma hefði átt Argentínu í átta liða úrslit með öllum tiltækum ráðum og fannst sínir menn beittir óréttlæti.

Egyptum er ekki runnin reiðin og egypska knattspyrnusambandið hefur nú sent inn kvörtun til FIFA vegna frammistöðu dómarateymisins.

Egypska knattspyrnusambandið vill að dómgæslan í leiknum í Atlanta í gær verði rannsökuð og að Letexier og félagar hans verði sendir heim af HM. Að mati egypska knattspyrnusambandsins urðu mistök dómarateymisins til þess að liðið féll úr leik og því hafi verið mismunað af Letexier og félögum.

Letexier hefur dæmt þrjá leiki á HM. Auk leiksins í gær dæmdi hann leiki Ekvadors og Fílabeinsstrandarinnar og Grænhöfðaeyja og Sádi-Arabíu í riðlakeppninni.

Argentína mætir Sviss í átta liða úrslitum HM í Kansas City á laugardaginn.

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