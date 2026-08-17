Komust ekki inn á mótið en unnu svo titilinn

Kamerún varð í gær fjórða þjóðin í sögunni til að vinna Afríkumeistaratitilinn í fótbolta kvenna. Það sem gerir sigur liðsins enn merkilegri er að Kamerúnum hafði mistekist að komast í gegnum undankeppnina fyrir mótið.
Kamerún vann 3-0 sigur gegn Malaví í úrslitaleiknum í gær, marokkósku höfuðborginni Rabat. Marie Ngah Manga skoraði fyrsta markið með skalla og Naomi Eto bætti við marki með glæsilegu skoti eftir hálftíma leik. Eto lagði svo upp þriðja markið, sem Ngah Manga skoraði, rétt áður en flatuað var til hálfleiks.
Stjörnusysturnar Tabitha og Temwa Chawinga, sem spila með Lyon og Kansas City Current, höfðu náð að koma Malaví afar óvænt í úrslitaleikinn en náðu ekki að finna svörin gegn Kamerúnum. Þær fögnuðu þó silfurverðlaunum sem verður að teljast ansi gott hjá lægst skráða liði mótsins en Malaví er aðeins í 153. sæti síðasta heimslista FIFA.
Kamerún hafði þrisvar áður komist í úrslitaleik Afríkumótsins en alltaf tapað. Liðið átti þó upphaflega ekki að vera með á mótinu í ár en komst inn þegar ákveðið var að stækka mótið úr 12 liða móti í 16 liða mót. Kamerún, Egyptaland, Fílabeinsströndin og Malí komust þannig inn sem fjögur efstu liðin á heimslista sem ekki höfðu komist á mótið í gegnum undankeppnina.
Kamerún og Malaví eru svo komin með öruggt sæti á HM í Brasilíu á næsta ári, líkt og Alsír og Marokkó sem einnig komust í undanúrslitin á Afríkumótinu.
„Við erum mjög glaðar,“ sagði Ngah Manga í sjónvarpsviðtali eftir úrslitaleikinn. „Við höfum lagt svo hart að okkur í gegnum árin til að ná þessu. Það fyllir okkur miklu stolti að verða meistarar.“
Eins og fyrr segir er Kamerún nú fjórða þjóðin til þess að verða Afríkumeistari. Suður-Afríka vann mótið í fyrsta sinn árið 2022 og Miðbaugs-Gínea hefur unnið tvisvar en Nígería er í algjörum sérflokki með tíu titla, þann fyrsta árið 1998 og síðast 2024. Mótið er haldið á tveggja ára fresti.