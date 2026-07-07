Lygilegur viðsnúningur Argentínu

Argentína vann ótrúlegan 3-2 endurkomusigur á Egyptalandi í 16-liða úrslitum HM í Atlanta í Bandaríkjunum. Ríkjandi heimsmeistarar skoruðu þrjú mörk á 15 mínútum til að snúa leiknum á haus.
Fastlega var búist við sigri Argentínumanna í leik dagsins og það kom því á óvart þegar Yasser Ibrahim kom Egyptum yfir. Hann hafði betur í loftinu gegn Lisandro Martínez og skallaði fyrirgjöf Marwin Ateya í markið.
Sex mínútum síðar fékk Argentína víti. Lionel Messi steig að sjálfsögðu á punktinn en Mostafa Shobeir varði vítið. Annað vítið sem Messi klúðrar á mótinu, en enginn hefur gert það áður á einu og sama heimsmeistaramótinu.
Argentínumenn sóttu hart að Egyptum það sem eftir lifði hálfleiks en Shobeir stoppaði allt í markinu.
Sama var uppi á teningunum eftir hlé. Argentína lá á Egyptum sem voru þéttir til baka. Fyrsta sókn Egypta endaði á frábærri sendingu Mo Salah á Mostafa Ziko sem skoraði með stæl. Eftir endurskoðun myndbandsdómara var markið hins vegar dæmt af.
Sjö mínútum síðar skoraði Ziko öðru sinni og kom Egyptalandi 2-0 yfir aftur. Í þetta sinn var markið löglegt og útlitið dökkt fyrir Argentínu.
Cristian Romero minnkaði muninn með skallamarki á 78 mínútu og staðan orðin 2-1. Aðeins fimm mínútum síðar féll boltinn fyrir fætur Lionels Messi og hann negldi boltann í slá og inn til að jafna leikinn, 2-2.
Komið var fram á aðra mínútu uppbótartíma þegar Argentínumenn sóttu hratt. Lautaro Martínez átti stórkostlega fyrirgjöf frá hægri beint á höfuðið á Enzo Fernández sem skallaði boltann í netið. Staðan 3-2 og það urðu úrslit leiksins.
Viðsnúningurinn fullkomnaður og Argentína fer áfram í 8-liða úrslit á kostnað Egypta sem halda heim á leið með sárt ennið.