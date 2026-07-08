Eldsvoði á Siglufirði nam þriðjungi bættra tjóna Áróra L Davíðsdóttir skrifar 8. júlí 2026 14:26 Í október í fyrra kviknaði umfangsmikill eldur í iðnaðarhúsnæði á Siglufirði sem hýsti starfsemi fyrirtækisins Primex. Slökkvilið Fjallabyggðar Heildarupphæð bættra brunatjóna nam rúmum þremur milljörðum í fyrra en fjöldi bættra tjóna var lægri en undanfarin ár og stórbrunar færri. Bruni í atvinnuhúsnæði fyrirtækisins Primex á Siglufirði nam þriðjungi þeirra bættra tjóna. Er þetta meðal þess sem kemur fram í árlegri samantekt Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um yfirlit eignatjóna vegna eldsvoða. Samantektin byggi á gögnum frá tryggingastofnunum. Alls hafi 708 brunatjón verið tilkynnt í fyrra, 343 þeirra voru tjón á heimilum, 293 í atvinnuhúsnæði og 72 tjón voru flokkuð óskilgreind. Tvö andlát urðu í eldsvoða á síðasta ári. Báðir hafi látist vegna íkveikju í fjölbýlishúsi á Hjarðarhaga í Vesturbæ og var eldsvoðinn einn sá alvarlegasti það árið með tilliti til manntjóns. Bruninn „undirstrikar þá miklu hættu sem skapast þegar eldur er borinn að í íbúðarhúsnæði, þar sem líf og heilsa íbúa getur verið í bráðri hættu,“ segir HMS. Tjón í atvinnuhúsnæði hafi numið rúmum tveimur milljörðum en í samantekt HMS segir að einn stór atburður hafi numið þriðjungi af bættum tjónum síðasta árs. Regína Valdimarsdóttir, framkvæmdastjóri sviðs brunavarna og leigumarkaðar hjá HMS, staðfestir í samtali við Vísi að atvikið sem um ræðir sé eldsvoði í iðnaðarhúsnæði sem hýsti fyrirtækið Primex á Siglufirði. Í október í fyrra kviknaði umfangsmikill eldur í iðnaðarhúsnæði á Siglufirði sem hýsti starfsemi fyrirtækisins Primex. Allt tiltækt slökkvilið frá Siglufirði og Dalvík var kallað á vettvang og slökkvistarf stóð yfir í þrettán klukkustundir. Bæturnar nemi rúmum 1,3 milljarði króna. Tjón vegna brunans á Siglufirði var mikið. Fjöldi tjónatilkynninga endurspegli ekki fjölda brunatilvika. „Í stórum brunum geta margir aðilar verið með tryggingar í sama húsnæði og því myndast margar tjónatilkynningar vegna eins og sama atburðar. Í einu tilviki bárust til að mynda um tvö hundruð tjónatilkynningar vegna sama brunans,“ segir í samantekt HMS. Í umræddu tilviki bárust tilkynningar frá viðskiptum efnalaugar sem varð tjón á, segir Regína. Heildarupphæð bættra brunabóta árið 2025 nam 3,6 milljörðum króna en í samanburði var upphæð brunabóta hátt í fimm milljarðar árið þar á undan, 2024, og tæplega sjö milljarðar árið 2023. Regína ítrekar í samtali við Vísi að í tölum HMS séu aðeins tilgreindar bætur íslenskra tryggingarfélaga. Dæmi séu um að stærri fyrirtæki séu með erlendar tryggingar sem rati ekki inn í þeirra tölur. „Mikilvægt er að huga að brunavörnum á heimilum og í nærumhverfi til að draga úr líkum á eldsvoða og takmarka afleiðingar hans,“ ítrekar HMS. 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