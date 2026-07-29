„Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 29. júlí 2026 12:06 Reynir Finndal Grétarsson, íbúi í Mosfellsdal, kíkti út um gluggann heima hjá sér fyrr í dag og sá þar nokkra minka í garðinum. Vísir Íbúi í Mosfellsdal og nágranni Dalsbús, varð var við nokkra minka á kreiki í garðinum heima hjá sér fyrr í dag. Ástandið í dalnum sé nokkuð súrrealískt enda ómi byssuskot um dalinn og lögreglan fljúgi drónum til aðstoðar við leit að minkunum. Mörg hundruð ef ekki þúsund minkar sluppu út í Dalsbúi í Mosfellsbæ, síðasta minkabúinu á Íslandi, í nótt. „Dóttir mín sem býr hérna líka hringdi í mig og sagði: Heyrðu það er minkur hérna í garðinum hjá þér. Ég kíkti út um gluggann hjá mér og þá var einn hvítur,“ segir Reynir Finndal Grétarsson, íbúi í Mosfellsdal. Hann hafi nú ekki kippt sér upp við einn mink enda komi þeir stundum í heimsókn. „Sérstaklega á haustin þegar verið er að slátra þá sleppa þeir stundum út. Þannig þeir hafa nokkrum sinnum komið hingað minkar síðustu árin.“ „En svo sá ég að þeim hafði verið sleppt út og fór að kíkja út um gluggana og þá voru fleiri hérna í kringum húsið.“ Ástandið minni svolítið á vígvöll enda hafa byssuskot ómað um dalinn frá því í morgun en skotvopnum er beitt við föngun minkanna. Lögreglan hefur einnig flogið drónum um svæðið til aðstoðar við leitina að þeim minkum sem hafa sloppið. „Þetta er ekki skemmtilegt. Þetta er ekki sniðugt, að þurfa að vera með haglabyssu að skjóta minka hérna í kringum bæinn.“ „Ef þeir sleppa mega þeir ekki fara inn aftur og þeir geta ekki lifað í náttúrunni. Svo náttúrlega taka þeir sjálfsagt eitthvað af fuglum og annað þannig það þarf að reyna að ná þeim.“ Einhverjir nágrannar í kring séu með hænur og annan búskap og þurfi því að gera ráðstafanir. Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Hvað finnst þér um þennan verknað, þennan gjörning, að gera þetta? „Mér finnst það náttúrulega galið, þetta gerir ekkert fyrir dýrin. Það er verið að skjóta þau núna sem hann hleypti þannig að hann gerði ekkert fyrir þau. En svo er annað mál hvort a eigi að vera með svona starfsemi, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega síðasta búið á Íslandi. Það er bara ekkert sniðugt við þetta.“ Loðdýrarækt Dýr Tengdar fréttir Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Talið er að fleiri þúsund dýr hafi sloppið af minkabúi í Mosfellsdal. Yfirdýralæknir Matvælastofnunar segir að talið sé að dýrunum hafi verið sleppt viljandi. Um stórslys sé að ræða sem geti valdið öðrum dýrum miklum þjáningum. 29. júlí 2026 10:30 Mest lesið Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Erlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Innlent Fleiri fréttir Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Sjá meira