Innlent

Eldur í Stykkis­hólmi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Eldur logar í húsi í miðbæ Stykkishólms.
Eldur logar í húsi í miðbæ Stykkishólms. Innsent

Eldur logar í einbýlishúsi í miðbæ Stykkishólms. Um er að ræða gamalt timburhús.

Talið er að húsið hafi verið mannlaust þegar eldurinn kom upp. Enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum eldsins staðfestir Jónas H. Ottóson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Vesturlandi, í samtali við fréttastofu. 

Myndband frá staðnum má sjá hér að neðan.

Ekki er vitað um skemmdir af völdum eldsins að svo stöddu.

Töluverðan reyk leggur frá eldinum. Sjá má að fólk hefur safnast saman nærri eldinum. Innsent

Vísi hafa borist myndir frá staðnum.

Reyk virðist sem betur fer leggja í átt frá bænum. Innsent

Fréttin verður uppfærð eftir því sem nánari upplýsingar berast. 

Fréttastofa óskar eftir meiri upplýsingum um málið. Tekið er við ábendingum á ritstjorn@visir.is og í síma 512-5200. Fullum trúnaði er heitið. 

Slökkvilið Stykkishólmur

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