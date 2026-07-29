Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Hólmfríður Gísladóttir skrifar 29. júlí 2026 10:27 Stjórn íbúasamtaka í Mosfellsdal er uggandi yfir þeim umhverfisáhrifum sem atvikið mun mögulega valda. Vísir/Lýður Stjórn Víghóls, íbúasamtaka Mosfellsdals, segist verulega brugðið yfir því að hundruðir minka hafi sloppið út í Dalsbúi. Mosfellsdalur sé gróðursæl náttúruparadís, þar sem sé að finna fjölskrúðugt fuglalíf sem nú steðjar ógn að. Frá þessu greinir í yfirlýsingu frá stjórninni. Þar segir að fjölmargir íbúar haldi hænur og aðra fugla sem nú þurfi að halda inni. „Stjórn Víghóls mun í samvinnu við bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ vinna að því að miðla upplýsingum til íbúa um stöðu mála eftir því sem þær liggja fyrir. Einnig bendum við Dalbúum á að fylgjast með opinberri vefsíðu og Facebook-síðu Mosfellsbæjar,“ segir í yfirlýsingunni. Þá segir að stjórnin krefjist þess að gripið verði til allra mögulegra ráðstafana til að draga sem mest úr fyrirsjáanlegum skaða. „Við förum fram á það að hagsmunir náttúrunnar verði settir ofar fjárhagslegum hagsmunum búsins. Ef ekki verður allt reynt til að lágmarka skaðann óttumst við að minkafaraldur verði viðvarandi í Dalnum okkar næstu árin og jafnvel áratugina. Það myndi hafa varanleg áhrif á samfélagið okkar allra, dýra og manna.“ Hér fyrir neðan má finna yfirlýsinguna í heild: „Stjórn Víghóls, íbúasamtaka í Mosfellsdal, er líkt og öllum íbúum í Dalnum verulega brugðið yfir þeim tíðindum að hundruð minka hafi sloppið út úr loðdýrabúinu Dalsbúi. Mosfelldalur er gróðursæl náttúruparadís og þar er fjölskrúðugt fuglalíf sem nú steðjar mikil ógn að. Fjölmörg okkar halda hænur og aðra fugla sem nú þarf að loka rækilega inni. Stjórn Víghóls mun í samvinnu við bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ vinna að því að miðla upplýsingum til íbúa um stöðu mála eftir því sem þær liggja fyrir. Einnig bendum við Dalbúum á að fylgjast með opinberri vefsíðu og Facebook-síðu Mosfellsbæjar. Stjórn Víghóls krefst þess að gripið verði til allra mögulegra ráðstafana til að draga sem mest úr þeim fyrirséða skaða á náttúruna sem af þessum atburði mun hljótast. Við förum fram á það að hagsmunir náttúrunnar verði settir ofar fjárhagslegum hagsmunum búsins. Ef ekki verður allt reynt til að lágmarka skaðann óttumst við að minkafaraldur verði viðvarandi í Dalnum okkar næstu árin og jafnvel áratugina. Það myndi hafa varanleg áhrif á samfélagið okkar allra, dýra og manna.“ Mosfellsbær Dýr Loðdýrarækt Mest lesið Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Erlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Innlent Fleiri fréttir Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Sjá meira