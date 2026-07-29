Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 29. júlí 2026 11:39 Í hádegisfréttum fjöllum við um strokuminkana í Mosfellsdal sem uppgötvaðist um í morgun. Svo virðist sem þeim hafi verið sleppt úr búrum sínum af ásettu ráði og gat gert á öryggisgirðingar. Lögreglan og dýraeftirlitsmenn reyna nú að ná dýrunum sem sluppu og er um stóra aðgerð að ræða. Einnig fjöllum við um íbúafund sem fram fór í miðbæ Reykjavíkur í gær vegna ítrekaðra innbrota á svæðinu. Að auki skellum við okkur til Eyja þar sem lokaundirbúningur er í gangi fyrir Þjóðhátíð. Í íþróttapakka dagsins eru það svo málefni FIFA sem verða fyrirferðarmest en umdeildur forseti sambandsins hefur nú gert ill verra. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 29. júlí 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Erlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Innlent Fleiri fréttir Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Sjá meira