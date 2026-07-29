Innlent

Minkafár í Mosfellsdal og Þjóð­há­tíð undir­búin

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um strokuminkana í Mosfellsdal sem uppgötvaðist um í morgun. 

Svo virðist sem þeim hafi verið sleppt úr búrum sínum af ásettu ráði og gat gert á öryggisgirðingar. Lögreglan og dýraeftirlitsmenn reyna nú að ná dýrunum sem sluppu og er um stóra aðgerð að ræða. 

Einnig fjöllum við um íbúafund sem fram fór í miðbæ Reykjavíkur í gær vegna ítrekaðra innbrota á svæðinu. 

Að auki skellum við okkur til Eyja þar sem lokaundirbúningur er í gangi fyrir Þjóðhátíð. 

Í íþróttapakka dagsins eru það svo málefni FIFA sem verða fyrirferðarmest en umdeildur forseti sambandsins hefur nú gert ill verra.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 29. júlí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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