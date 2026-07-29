Innlent

Lýsa eftir landnámshænu við KFC í Hafnar­firði

Jón Þór Stefánsson skrifar
Hér er mynd af hænunni sem um ræðir.
Hér er mynd af hænunni sem um ræðir. Vallarbraut ehf

Fyrirtækið Vallarbraut ehf., sem er til húsa í Trönuhrauni í Hafnarfirði, lýsir eftir svartri íslenskri landnámshænu sem slapp úr búri sínu.

„Óvenjulegur flótti átti sér stað við Vallarbraut í Trönuhrauni í Hafnarfirði nú rétt í þessu. Ein af hænunum okkar sá sér leik á borði, slapp úr búrinu og hélt út í hinn stóra heim. Um er að ræða íslenska landnámshænu, svarta að lit. Vallarbraut er rétt hjá KFC og því er skiljanlegt að við höfum töluverðar áhyggjur af leiðarvali hennar!“ segir í tilkynningu frá Vallarbraut.

Þar eru akandi og gangandi vegfarendur á svæðinu beðnir um að sýna aðgát og hafa augun opin.

„Hænunnar er sárt saknað. Þótt landnámsblóðið kalli greinilega á frelsi og ævintýri viljum við fá hana heila heim aftur áður en hún nemur sér eigið land – eða ratar inn á kolrangan veitingastað. Þeir sem verða varir við svarta hænu í nágrenni Vallarbrautar, Trönuhrauns eða KFC eru vinsamlega beðnir um að hafa samband við Vallarbraut í síma 454-0050. Við lofum góðum móttökum, fullu sakaruppgjöri – og engri yfirheyrslu um ferðir hennar!“

Dýr Hafnarfjörður Fuglar

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