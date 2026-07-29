Lýsa eftir landnámshænu við KFC í Hafnarfirði Jón Þór Stefánsson skrifar 29. júlí 2026 13:38 Hér er mynd af hænunni sem um ræðir. Vallarbraut ehf Fyrirtækið Vallarbraut ehf., sem er til húsa í Trönuhrauni í Hafnarfirði, lýsir eftir svartri íslenskri landnámshænu sem slapp úr búri sínu. „Óvenjulegur flótti átti sér stað við Vallarbraut í Trönuhrauni í Hafnarfirði nú rétt í þessu. Ein af hænunum okkar sá sér leik á borði, slapp úr búrinu og hélt út í hinn stóra heim. Um er að ræða íslenska landnámshænu, svarta að lit. Vallarbraut er rétt hjá KFC og því er skiljanlegt að við höfum töluverðar áhyggjur af leiðarvali hennar!“ segir í tilkynningu frá Vallarbraut. Þar eru akandi og gangandi vegfarendur á svæðinu beðnir um að sýna aðgát og hafa augun opin. „Hænunnar er sárt saknað. Þótt landnámsblóðið kalli greinilega á frelsi og ævintýri viljum við fá hana heila heim aftur áður en hún nemur sér eigið land – eða ratar inn á kolrangan veitingastað. Þeir sem verða varir við svarta hænu í nágrenni Vallarbrautar, Trönuhrauns eða KFC eru vinsamlega beðnir um að hafa samband við Vallarbraut í síma 454-0050. Við lofum góðum móttökum, fullu sakaruppgjöri – og engri yfirheyrslu um ferðir hennar!“ Dýr Hafnarfjörður Fuglar Mest lesið Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Erlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Fleiri fréttir Lýsa eftir landnámshænu við KFC í Hafnarfirði Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Sjá meira