Hafdís Huld í bæjarstjórastólinn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. júlí 2026 14:03 Hafdís Huld er með meistaragráðu í verkefnastjórnun. Aðsend/Cat Gundry-Beck Hafdís Huld Björnsdóttir hefur verið valin til að taka við starfi bæjarstjóra Fjallabyggðar. Alls sóttu 22 um starfið. Gert er ráð fyrir því að bæjarstjórn staðfesti ráðninguna á næsta fundi bæjarstjórnar. Hún tekur við af Þóri Hákonarsyni sem tók sjálfur við árið 2024. Hafdís Huld er með meistaragráðu í verkefnastjórnun og BS-próf í viðskiptafræði með áherslu á stjórnun. Hún hefur víðtæka reynslu af stefnumótun, verkefnastjórnun og breytingastjórnun. Undanfarin ár undanfarin ár hefur hún starfað sem framkvæmdastjóri og stofnandi ráðgjafarfyrirtækisins RATA. Hún hefur leitt fjölmörg verkefni fyrir sveitarfélög, opinbera aðila og fyrirtæki um land allt og hefur áður búið bæði á Ólafsfirði og Siglufirði. „Við erum mjög ánægð með ráðningu Hafdísar. Hún býr yfir öflugri reynslu, skýrri framtíðarsýn og sterkum leiðtogahæfileikum sem munu nýtast Fjallabyggð vel. Við hlökkum til samstarfsins,“ er haft eftir Jóhanni K. Jóhannssyni, forseta bæjarstjórnar, í tilkynningu. Ráðningin er með fyrirvara um samþykki bæjarstjórnar sem kemur til fundar í næstu viku. Hafdís kemur til starfa 1. september 2026. Vert er að taka fram að Hafdís Huld á fræga nöfnu sem gefur út tónlist en sú er Þrastardóttir. Vistaskipti Fjallabyggð Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Erlent „Við ætlum að fokking lúskra á þeim“ Erlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Fleiri fréttir Lýsa eftir landnámshænu við KFC í Hafnarfirði Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Sjá meira