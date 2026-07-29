Innlent

Haf­dís Huld í bæjarstjórastólinn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hafdís Huld er með meistaragráðu í verkefnastjórnun.
Hafdís Huld er með meistaragráðu í verkefnastjórnun. Aðsend/Cat Gundry-Beck

Hafdís Huld Björnsdóttir hefur verið valin til að taka við starfi bæjarstjóra Fjallabyggðar. Alls sóttu 22 um starfið.

Gert er ráð fyrir því að bæjarstjórn staðfesti ráðninguna á næsta fundi bæjarstjórnar. Hún tekur við af Þóri Hákonarsyni sem tók sjálfur við árið 2024. 

Hafdís Huld er með meistaragráðu í verkefnastjórnun og BS-próf í viðskiptafræði með áherslu á stjórnun. Hún hefur víðtæka reynslu af stefnumótun, verkefnastjórnun og breytingastjórnun. Undanfarin ár undanfarin ár hefur hún starfað sem framkvæmdastjóri og stofnandi ráðgjafarfyrirtækisins RATA. 

Hún hefur leitt fjölmörg verkefni fyrir sveitarfélög, opinbera aðila og fyrirtæki um land allt og hefur áður búið bæði á Ólafsfirði og Siglufirði.

„Við erum mjög ánægð með ráðningu Hafdísar. Hún býr yfir öflugri reynslu, skýrri framtíðarsýn og sterkum leiðtogahæfileikum sem munu nýtast Fjallabyggð vel. Við hlökkum til samstarfsins,“ er haft eftir Jóhanni K. Jóhannssyni, forseta bæjarstjórnar, í tilkynningu.

Ráðningin er með fyrirvara um samþykki bæjarstjórnar sem kemur til fundar í næstu viku. Hafdís kemur til starfa 1. september 2026. 

Vert er að taka fram að Hafdís Huld á fræga nöfnu sem gefur út tónlist en sú er Þrastardóttir.

Vistaskipti Fjallabyggð Sveitarstjórnarkosningar 2026

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