Allir á hlaupum að reyna fanga minka Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 29. júlí 2026 13:35 Lögreglan hefur lokað fyrir aðkomu að búinu. Vísir/Lýður Valberg Aðstoðarlögreglustjóri segir að rökstuddur grunur sé um að brotist hafi verið inn í minkabú og dýrunum hleypt úr búrunum. Alls hafi verið á milli tíu og tólf þúsund minkar í búinu en fjöldi viðbragðsaðila kemur að því að fanga minkana sem sluppu. Mikið sé undir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu klukkan sjö í morgun um að hundruð eða jafnvel þúsundir af villtum minkum væru sloppnir í Mosfellsdalnum. Nákvæm tala liggur ekki fyrir. „Það eru tíu til tólf þúsund minkar í búinu. Langflestir minkarnir eru enn þá lausir inni í húsinu og innan öryggisgirðingar en svo var talsverður fjöldi af minkum sem komst út úr þessari öryggisgirðingu,“ segir Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Unnið er að því að annaðhvort handsama minkana eða skjóta þá. Töluverður fjöldi viðbragðsaðila hefur komið að verkefninu, til að mynda minkaveiðimenn, fólk frá Dýraþjónustum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar, björgunarsveit og slökkvilið. „Allir sem bókstaflega gætu valdið öryggisvettlingum eru búnir að vera að hlaupa á eftir minkum um allar koppagrundir.“ Veit ekki til þess að bréf hafi fundist á vettvangi Fyrir nokkrum vikum var brotist annars vegar inn hjá Stjörnugrís, þar sem ræktaðir eru grísir, og hins vegar á Reykjabú, þar sem ræktaðir eru kalkúnar og kjúklingar. Í báðum tilfellunum var skilið eftir svokallað manifestó. Skemmdarverk voru unnin á báðum stöðunum. Ásgeir segist ekkert geta tjáð sig um rannsóknina en veit ekki til þess að nokkurt bréf hafi fundist á vettvangi innbrotsins. Rökstuddur grunur er á að fólk hafi farið inn í minkabúið og hleypt dýrunum úr búrunum. Geta bitið fast „Það heyrist margt en þetta er auðvitað mjög alvarlegt mál því það sem er í hættu er lífríki dalsins. Þetta er í raun og veru miklu stærra verk en að ætla að bjarga dýrum því allt annað lífríki dalsins er undir í svona aðgerð og það er mjög mikil ábyrgð að bera hana,“ segir Ásgeir. Heilmikil vinna er fram undan en þau telja sig vera komin með einhverja stjórn á aðstæðunum. „Það er rosalega mikið undir, dýravelferð og menn geta haft skoðun á því, en það er líka heilmikið lífríki hérna og við erum í næsta nágrenni. Við þennan bæ er reiðskóli fyrir börn, það er lítill dýragarður, það er sumardvöl fyrir fötluð börn. Þetta er rosalega margt sem þetta er búið að raska.“ Hann varar fólk við því að nálgast minkana. „Hjálpin er mjög mikilvæg en það er líka mjög mikilvægt að þegar þú horfir á þessi dýr þá virka þau ansi krúttleg en þetta eru villt dýr og ef þau bíta þá bíta þau mjög fast og það eru afleiðingar af því. Alls ekki gefa þessum dýrum mat, alls ekki klappa þeim og alls ekki koma nálægt þeim nema þau séu með alvöru búnað á höndunum sem þolir bit rándýrs.“ Óvitar Ásgeir segist hafa séð tilkynningar um fleiri minka í nágrenni búsins en minkarnir úr búinu sem hafa komist hvað lengst eru í þrjú til fimm hundruð metra fjarlægð. „Við erum með dróna með hitamyndavél að skoða og skanna svæðið. Við höfum ekki fundið dýr sem fór út í nótt en við erum í sveitinni og það eru villtir minkar. Það er verið að tilkynna á íbúasíðum að það séu minkar hér og annars staðar í sveitarfélaginu en ég held að það sé kannski úr annarri sögu,“ segir hann. Minkarnir í búinu séu vanir því að vera í búrum en ekki í náttúrunni og séu því „dálitlir óvitar í þessu frelsi“. Því gæti verið að minkarnir á þessu myndbandi komi ekki úr búinu en þetta myndskeið var tekið í gærkvöldi. 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