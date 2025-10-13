Eldur logar á Siglufirði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifa 13. október 2025 21:01 Allt tiltækt slökkvilið er á vettvangi. Aðsend/Hilmar Eldur kviknaði í húsnæði Primex á Siglufirði um klukkan átta í kvöld. Enginn er talinn í hættu en allt tiltækt slökkvilið er á vettvangi. Fjölmiðilinn Héðinsfjörður.is greinir frá og segir að eldur sé í þaki hússins við Óskarsgötu 7 sem er við höfnina á Siglufirði. Húsið hýsir starfsemi fyrirtækisins Primex. Allt tiltækt slökkvilið frá Siglufirði og Dalvík er á staðnum. Jóhann K. Jóhannsson, slökkviliðsstjóri í Fjallabyggð, staðfestir í samtali við Vísi að um sé að ræða nokkuð umfangsmikið verkefni, og því hafi fljótlega verið kallað eftir aðstoð frá slökkviliðinu á Dalvík og á Akureyri sem hafi útvegað bæði dælubíl og körfubíl til að aðstoða við aðgerðir á vettvangi. „Þetta er stórt iðnaðarhúsnæði og það er eldur í þakinu og þar af leiðandi erum við að vinna slökkviliðsstarf ofan frá,“ segir Jóhann. Nokkur vindur er á svæðinu sem gerir slökkvistarfið öllu erfiðara við að eiga, en aðgerðir standa enn yfir. Maron Pétursson, varaslökkviliðsstjóri á Akureyri staðfestir í samtali við fréttastofu að tveir slökkviliðsmenn hafi verið sendir frá Akureyri með stigabíl með körfu til aðstoðar. Jón Ingi Sveinbjörnsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra, segir að enginn sé talinn í hættu. Hilmar Daníel Valgeirsson, íbúi á Siglufirði og sjónarvottur, segir að mikill eldur sé í húsinu sem hefur dreift sér um þakið. Veistu meira? Áttu myndir af vettvangi? Sendu okkur á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Fréttin hefur verið uppfærð. Fjallabyggð Slökkvilið Mest lesið Heimferðin frá Tenerife algjör martröð Innlent Annar starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins hættir Innlent Slapp með skrekkinn við myndatöku í Reynisfjöru Innlent „Ég er ekki sammála þessari umræðu og þessari nálgun“ Innlent „Ísland fyrst, svo allt hitt“ Innlent Andrés við Epstein árið 2011: „Við erum saman í þessu“ Erlent Eldur logar á Siglufirði Innlent „Enn einn hundur dáinn“ og kallað eftir úrbótum hjá borginni Innlent Algengast að fólk láni eða fái lánuð verkja- og róandi lyf Innlent Bókaþjófur herjar á íslenska rithöfunda á ný Innlent Fleiri fréttir Eldur logar á Siglufirði Bréfin björguðu lífi hans í rússneska fangelsinu „Enn einn hundur dáinn“ og kallað eftir úrbótum hjá borginni Bókaþjófur herjar á íslenska rithöfunda á ný Martraðarkennd reynsla í fangelsi hjóm í samanburði við þjáningu Palestínumanna Magga Stína segir sögu sína í kvöldfréttum Fannst sofandi í gámi og var vísað í burtu Annar starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins hættir Myndu ekki vilja stýra sveitarfélagi sem þvingað væri til sameiningar Blaðamaður DV ekki brotlegur í umfjöllun um hæfi lögreglustjórans í Eyjum Heimferðin frá Tenerife algjör martröð Enn vesen í Vesturbæjarlaug Búið að birta umhverfismatsskýrslu fyrir Sundabraut Fámennir hópar sagðir geta skuldbundið sveitarfélög með frumvarpi ráðherra „Ég er ekki sammála þessari umræðu og þessari nálgun“ Styttist í stóra ákvörðun vegna Sundabrautar Slapp með skrekkinn við myndatöku í Reynisfjöru Gíslunum sleppt á Gasa og hin umdeilda Sundabraut Breyta eftirliti með hraða í Fáskrúðsfjarðargöngum Algengast að fólk láni eða fái lánuð verkja- og róandi lyf Skjálfti upp á 4,0 í Bárðarbungu „Ísland fyrst, svo allt hitt“ Flugnördar heims kveðja fegurstu flugvél Íslands Þakklátur og væntir góðs árangurs í kosningum í vor 430 sunnlenskir grunnskólakennarar funduðu á Flúðum Flóðgáttir þurfi að opnast í Gasa Oddvitinn ætlar ekki aftur fram Nýr varaformaður, bílalestir á Gasa og síðasta flugferðin Vinnuslys í bakaríi Íbúar í Laugardal uggandi: Vegagerðin hafi hlaupið á sig vegna Sundabrautar Sjá meira