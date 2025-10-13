Innlent

Eldur logar á Siglu­firði

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifa
Allt tiltækt slökkvilið er á vettvangi.
Allt tiltækt slökkvilið er á vettvangi. Aðsend/Hilmar

Eldur kviknaði í húsnæði Primex á Siglufirði um klukkan átta í kvöld. Enginn er talinn í hættu en allt tiltækt slökkvilið er á vettvangi. 

Fjölmiðilinn Héðinsfjörður.is greinir frá og segir að eldur sé í þaki hússins við Óskarsgötu 7 sem er við höfnina á Siglufirði. Húsið hýsir starfsemi fyrirtækisins Primex. Allt tiltækt slökkvilið frá Siglufirði og Dalvík er á staðnum.

Jóhann K. Jóhannsson, slökkviliðsstjóri í Fjallabyggð, staðfestir í samtali við Vísi að um sé að ræða nokkuð umfangsmikið verkefni, og því hafi fljótlega verið kallað eftir aðstoð frá slökkviliðinu á Dalvík og á Akureyri sem hafi útvegað bæði dælubíl og körfubíl til að aðstoða við aðgerðir á vettvangi.

„Þetta er stórt iðnaðarhúsnæði og það er eldur í þakinu og þar af leiðandi erum við að vinna slökkviliðsstarf ofan frá,“ segir Jóhann. Nokkur vindur er á svæðinu sem gerir slökkvistarfið öllu erfiðara við að eiga, en aðgerðir standa enn yfir.

Maron Pétursson, varaslökkviliðsstjóri á Akureyri staðfestir í samtali við fréttastofu að tveir slökkviliðsmenn hafi verið sendir frá Akureyri með stigabíl með körfu til aðstoðar.

Jón Ingi Sveinbjörnsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra, segir að enginn sé talinn í hættu.

Hilmar Daníel Valgeirsson, íbúi á Siglufirði og sjónarvottur, segir að mikill eldur sé í húsinu sem hefur dreift sér um þakið. 

