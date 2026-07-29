Innlent

Níu­tíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Einar E. Einarsson var loðdýrabóndi til margra ára í Skagafirði.
Einar E. Einarsson var loðdýrabóndi til margra ára í Skagafirði. Vísir/Samsett

Fyrrverandi loðdýrabóndi í Skagafirði segir hátt í níutíu prósent minkanna sem sleppt var úr loðdýrabúi í Mosfellsdal munu drepast á næstu dögum. Þeir sem lifi af muni valda náttúrunni miklum skaða.

„Það er alveg klárt að stór hluti af þessum dýrum er engan veginn fær um að bjarga sér í náttúrunni. Einhver minnihluti af þessum hóp lifir af en stærsti hlutinn mun drepast. Þessi hluti sem lifir af og á meðan þeir eru að drepast eiga þeir eftir að valda miklum usla,“ segir Einar Eðvarð Einarsson sem var loðdýrabóndi í Skagafirði til margra ára.

Hann segir þá sem læra á villta lífið munu koma sér fyrir við vötn og ár og valda dýralífinu miklum skaða. Erfitt sé að segja til um hve mikið tjón er að ræða eða þá hve snöggir minkarnir verði að koma sér fyrir við til að mynda Elliðaár eða Korpu. Einar segist telja að um tíu til fimmtán prósent minkanna hafi næstu daga af.

„Þeir munu vinna náttúrunni mikið tjón á komandi mánuðum og árum.“

„Þetta er galið hjá þessum verndarsinnum að fara út í það að hleypa út dýrum sem eru uppalin í búrum og þekkja ekkert annað en það líf og hafa verið það svo kynslóðum skiptir. Þessir minkar í búrum eru ekki á nokkurn hátt líkir eða sambærilegir minkum sem eru í náttúrunni þótt þeir séu erfðafræðilega af sama grunni. Þau kunna ekki að bjarga sér í náttúrunni,“ segir Einar.

Loðdýrarækt

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