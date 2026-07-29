Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 29. júlí 2026 12:11 Einar E. Einarsson var loðdýrabóndi til margra ára í Skagafirði. Vísir/Samsett Fyrrverandi loðdýrabóndi í Skagafirði segir hátt í níutíu prósent minkanna sem sleppt var úr loðdýrabúi í Mosfellsdal munu drepast á næstu dögum. Þeir sem lifi af muni valda náttúrunni miklum skaða. „Það er alveg klárt að stór hluti af þessum dýrum er engan veginn fær um að bjarga sér í náttúrunni. Einhver minnihluti af þessum hóp lifir af en stærsti hlutinn mun drepast. Þessi hluti sem lifir af og á meðan þeir eru að drepast eiga þeir eftir að valda miklum usla,“ segir Einar Eðvarð Einarsson sem var loðdýrabóndi í Skagafirði til margra ára. Hann segir þá sem læra á villta lífið munu koma sér fyrir við vötn og ár og valda dýralífinu miklum skaða. Erfitt sé að segja til um hve mikið tjón er að ræða eða þá hve snöggir minkarnir verði að koma sér fyrir við til að mynda Elliðaár eða Korpu. Einar segist telja að um tíu til fimmtán prósent minkanna hafi næstu daga af. „Þeir munu vinna náttúrunni mikið tjón á komandi mánuðum og árum.“ „Þetta er galið hjá þessum verndarsinnum að fara út í það að hleypa út dýrum sem eru uppalin í búrum og þekkja ekkert annað en það líf og hafa verið það svo kynslóðum skiptir. Þessir minkar í búrum eru ekki á nokkurn hátt líkir eða sambærilegir minkum sem eru í náttúrunni þótt þeir séu erfðafræðilega af sama grunni. Þau kunna ekki að bjarga sér í náttúrunni,“ segir Einar. Loðdýrarækt Mest lesið Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Erlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Innlent Fleiri fréttir Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Sjá meira