Dómur féll í Edition málinu svokallaða í héraðsdómi Reykjavíkur í dag og hlaut Ming Ting Mancel tólf ára fangelsisdóm fyrir að hafa banað 29 ára gamalli dóttur sinni á hótelherbergi í Reykjavík. Verjandi hennar segir dóminn vonbrigði. Við förum yfir málið í kvöldfréttum á Sýn.
Þá sjáum við myndir frá Japan þar sem kröftugur jarðskjálfti reið yfir í morgun. Fólk er enn fast inni í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta og björgunarstörf standa yfir.
Við hittum einnig Stjörnu-Sævar og segjum frá víðtækum götulokunum sem verða í Reykjavík og á Seltjarnarnesi þegar almyrkvinn stendur yfir.
Auk þess sjáum við nýjar myndir frá stjórnlausum gróðureldum í Evrópu og Kristján Már Unnarsson skoðar friðlýstu tjörnina Kattarauga – þar sem gullkista er sögð leynast á botninum.
Í Sportpakkanum hittum við handboltamann sem sló ekki slöku við í sumarfríinu. Hann byrjaði að stunda hástökk og stóð uppi sem Íslandsmeistari í greininni um helgina.
Þetta og fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.