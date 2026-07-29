Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni

Hundruð dýra hafa verið aflífuð eftir að þúsundum minka var sleppt úr minkabúi í Mosfellsdal. Í kvöldfréttum sjáum við myndir frá óvenjulegum degi í Mosfellsbæ þar sem skothvellir ómuðu. Við ræðum einnig við íbúa og bóndann á Dalsbúi auk þess sem við verðum í beinni frá svæðinu og fylgjumst með aðgerðum.
Heilbrigðisráðherra vill banna bragðefni í nikótínvörum og setja þær í einsleitar umbúðir. Við ræðum við sérfræðing hjá landlækni um frumvarpsdrög ráðherrans.
Þá sjáum við myndir frá Japan þar sem fólks er enn leitað í rústum verslunarmiðstöðvar eftir jarðskjálfta og hittum hjón sem tóku afdrifaríka ákvörðun á happy hour-stund og breyttu fjósi í kremverksmiðju og veislusal.
Í Sportpakkanum mætir Valur Páll í myndver og ræðir umdeild áform forseta FIFA um að hleypa fjárfestum inn í sambandið auk þess sem við verðum í beinni frá Ölver þar sem stuðningsmenn Víkings fylgjast með Evrópuleik liðsins.
Þetta og fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.