Innlent

Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
„Það felast stórkostleg sóknarfæri í því fyrir neytendur og atvinnulíf á Íslandi að tekin verði stærri skref til samþættingar íslensks hagkerfis við innri markað Evrópusambandsins,“ segir ráðherra.
„Það felast stórkostleg sóknarfæri í því fyrir neytendur og atvinnulíf á Íslandi að tekin verði stærri skref til samþættingar íslensks hagkerfis við innri markað Evrópusambandsins,“ segir ráðherra.

Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, segir það óviðunandi hlutskipti fyrir stolta og fullvalda þjóð að vera umsagnaraðili frekar en beinn þáttakandi í mótun regluverks sem EES-samstarfið grundvallast á. Að setjast við borðið sé til þess gert að styrkja fullveldið, ekki veikja það.

Þetta kemur fram í nýrri grein sem ráðherra hefur birt á Substack-síðu sinni.

Jóhann Páll segist löngum hafa verið efins um að Ísland ætti að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið, ekki síst vegna evrukrísunnar og þess hvernig ákvörðunarferlar virtust greiða fyrir markaðsvæðingu.

Hann hefði verið þeirrar skoðunar að þrátt fyrir að lítill sjálfstæður gjaldmiðill hefði ákveðinn kostnað í för með sér, hefði fljótandi gengi einnig kosti. Ísland ætti að einbeita sér að því að efla EES-samstarfið og þróa eigin stjórntæki í peningamálum.

„Afstaða mín tók að breytast eftir að ég lærði evrópska stjórnmálahagfræði við London School of Economics. Þá fór ég smám saman að efast um ýmsar forsendur sem ég hafði áður gefið mér um valkosti Íslands í Evrópumálum. Afstaðan þróaðist svo enn frekar eftir að ég steig inn í íslensk stjórnmál og kynntist Evrópusamstarfinu frá allt öðru sjónarhorni: fyrst sem alþingismaður og síðan sem ráðherra og yfirmaður þess ráðuneytis sem ber ábyrgð á innleiðingu margra af umfangsmestu og flóknustu Evrópugerðunum á Íslandi,“ segir Jóhann Páll.

Hann segist nú sannfærður um að Ísland eigi að klára aðildarviðræðurnar. Þar vegi þrennt þyngst: Sóknarfæri fyrir neytendur og atvinnulíf, bein aðild að ákvarðanatöku og breytt heimsmynd.

„Heimurinn hefur breyst, staða smáríkja er allt önnur í dag en fyrir örfáum árum og bandalög skipta meira máli en nokkru sinni fyrr. Það væri ábyrgðarleysi af íslenskum stjórnvöldum að loka augunum fyrir þessum veruleika. Þess vegna er rétti tíminn fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið ekki eftir fimm ár eða tíu ár heldur núna.“

Atkvæðagreiðslan snúist um að opna dyrum eða loka þeim.

Ráðherra segir „nei“ fullkomlega lögmæta afstöðu. Ef niðurstaðan verði „já“ komi það í hlut stjórnvalda að ganga „hnarreist til viðræðna, verja ýtrustu hagsmuni þjóðarinnar og ná góðum samningi sem tekur mið af sérstöðu okkar“.

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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