Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Hólmfríður Gísladóttir skrifar 29. júlí 2026 12:20 „Það felast stórkostleg sóknarfæri í því fyrir neytendur og atvinnulíf á Íslandi að tekin verði stærri skref til samþættingar íslensks hagkerfis við innri markað Evrópusambandsins,“ segir ráðherra. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, segir það óviðunandi hlutskipti fyrir stolta og fullvalda þjóð að vera umsagnaraðili frekar en beinn þáttakandi í mótun regluverks sem EES-samstarfið grundvallast á. Að setjast við borðið sé til þess gert að styrkja fullveldið, ekki veikja það. Þetta kemur fram í nýrri grein sem ráðherra hefur birt á Substack-síðu sinni. Jóhann Páll segist löngum hafa verið efins um að Ísland ætti að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið, ekki síst vegna evrukrísunnar og þess hvernig ákvörðunarferlar virtust greiða fyrir markaðsvæðingu. Hann hefði verið þeirrar skoðunar að þrátt fyrir að lítill sjálfstæður gjaldmiðill hefði ákveðinn kostnað í för með sér, hefði fljótandi gengi einnig kosti. Ísland ætti að einbeita sér að því að efla EES-samstarfið og þróa eigin stjórntæki í peningamálum. „Afstaða mín tók að breytast eftir að ég lærði evrópska stjórnmálahagfræði við London School of Economics. Þá fór ég smám saman að efast um ýmsar forsendur sem ég hafði áður gefið mér um valkosti Íslands í Evrópumálum. Afstaðan þróaðist svo enn frekar eftir að ég steig inn í íslensk stjórnmál og kynntist Evrópusamstarfinu frá allt öðru sjónarhorni: fyrst sem alþingismaður og síðan sem ráðherra og yfirmaður þess ráðuneytis sem ber ábyrgð á innleiðingu margra af umfangsmestu og flóknustu Evrópugerðunum á Íslandi,“ segir Jóhann Páll. Hann segist nú sannfærður um að Ísland eigi að klára aðildarviðræðurnar. Þar vegi þrennt þyngst: Sóknarfæri fyrir neytendur og atvinnulíf, bein aðild að ákvarðanatöku og breytt heimsmynd. „Heimurinn hefur breyst, staða smáríkja er allt önnur í dag en fyrir örfáum árum og bandalög skipta meira máli en nokkru sinni fyrr. Það væri ábyrgðarleysi af íslenskum stjórnvöldum að loka augunum fyrir þessum veruleika. Þess vegna er rétti tíminn fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið ekki eftir fimm ár eða tíu ár heldur núna.“ Atkvæðagreiðslan snúist um að opna dyrum eða loka þeim. Ráðherra segir „nei“ fullkomlega lögmæta afstöðu. Ef niðurstaðan verði „já“ komi það í hlut stjórnvalda að ganga „hnarreist til viðræðna, verja ýtrustu hagsmuni þjóðarinnar og ná góðum samningi sem tekur mið af sérstöðu okkar“. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Erlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Innlent Fleiri fréttir Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Sjá meira