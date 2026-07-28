Héraðssaksóknari fer fram á gæsluvarðhald yfir Ming Ting Mancel, sem var í dag dæmd í tólf ára fangelsi í Edition-málinu. Var hún sakfelld fyrir manndráp og brot í nánu sambandi í samráði við eiginmann sinn. Hún hefur ákveðið að áfrýja dómnum. Verði varðhaldskrafan samþykkt verður hún í varðhaldi þar til endanleg niðurstaða í málinu liggur fyrir. Verjandi hennar telur að kröfunni verði hafnað.
Ming Ting Mancel var sakfelld fyrir að bana Catherine, dóttur sinni, í samverknaði við eiginmann sinn á Edition-hótelinu í miðborg Reykjavíkur.
Karl Ingi Vilbergsson héraðssaksóknari staðfestir við Vísi að hann hafi þegar sent gæsluvarðhaldskröfu til héraðsdóms á grundvelli almannahagsmuna í kjölfar þess að dómur var kveðinn yfir Ming í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun.
Karl segir að ástæðan sé sú að það þyki ótækt að hún gangi laus á meðan beðið sé eftir meðferð málsins fyrir Landsrétti, í ljósi alvarleika sakargifta.
Hann kveðst sáttur við að fallist hafi verið á rök ákæruvaldsins um að það væri fullsannað að hún hefði gerst sek um manndráp og brot í nánu sambandi.
Ming hefur sætt farbanni á Íslandi frá því að hún losnaði úr gæsluvarðhaldi í september í fyrra og hefur síðan þá gengið laus um landið.
Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Ming, sagði strax eftir dómsuppkvaðningu í dag að Ming væri búin að ákveða að áfrýja dómnum.
Ming sætir þó ekki fangelsisvist fyrr en endanleg niðurstaða er komin í málinu.
„Hún er búin að lýsa því yfir að hún ætli að áfrýja, þannig að það verður að bíða og sjá hvað Landsréttur gerir,“ segir Karl Ingi saksóknari.
Ef fallist verður á gæsluvarðhaldskröfuna mun sá tími sem hún situr í gæsluvarðhaldi dragast frá endanlegum dómi, að sögn Karls Inga.
Í fyrra dvaldi hún í gæsluvarðhaldi í um tvo og hálfan mánuð sem verður dreginn af tólf ára fangelsisvistinni.
Ómar Örn verjandi telur að gæsluvarðhaldskröfunni verði hafnað.
„Héraðssaksóknari taldi ekki ástæðu til að krefjast gæsluvarðhalds yfir henni þegar hún var jafnframt grunuð um að hafa banað eiginmanni sínum. Hann taldi heldur ekki ástæðu til að krefjast gæsluvarðhalds eftir útgáfu ákæru þar sem krafist var 16 ára fangelsi yfir henni og það er engin ástæða til að úrskurða hana í gæsluvarðhald núna,“ segir í yfirlýsingu frá Ómari
Dómurinn hefur ekki verið birtur opinberlega og því liggja forsendur hans ekki fyrir en Karl Ingi segir að dómurinn hafi talið þátt Ming í manndrápinu hafa verið minni en þátt eiginmannsins, en þó nægjanlegan til að um samverknað sé að ræða frekar en hlutdeild.
„Það kemur fram að þáttur hennar hafi verið eitthvað minni en þáttur hans,“ segir Karl Ingi.
Sjá einnig: Manndráp á Reykjavík Edition
Því hafi hún verið dæmd í tólf ár frekar en sextán ár fyrir manndráp.
Karli Inga kveðst þó ekki hafa gefist tækifæri til að grandskoða dóminn.
Vísir ræddi einnig stuttlega við Ómar verjanda á fjórða tímanum síðdegis en hann sagði að það vekti furðu sína að fyrst viðurkennt væri að aðild hennar að manndrápinu hafi verið minni, væri hún dæmd fyrir samverknað frekar en hlutdeild.