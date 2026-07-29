Innlent

Veður­spáin að bjarga miða­sölu Þjóð­há­tíðar fyrir horn

Jón Þór Stefánsson skrifar
Frá Þjóðhátíð 2022.
Frá Þjóðhátíð 2022. Vísir/Elísabet Hanna

Miðaverð á Þjóðhátíð í Eyjum hefur nú í aðdraganda hátíðarinnar, sem fram fer núna um helgina, verið boðið á afsláttarkjörum. Formaður þjóðhátíðarnefndar segir miðasöluna hafa farið hæglega af stað, en með betri veðurspá sé að lifna yfir henni.

Afláttarkóðar, sem bjóða kaupendum fimmtán prósenta afslátt, hafa verið auglýstir á samfélagsmiðlum. Það færir núverandi verð nokkurn veginn á sama stað og sérstakt forsöluverð, sem var í boði í mars fram í miðjan maí. Forsöluverðið var 31.990 krónur, en almennt miðaverð, sem var sett að forsölunni lokinni, er 41.990 krónur. Með fimmtán prósenta afslætti verður það 31.492 krónur.

Smári Jökull Jónsson fréttamaður ræddi við Jónas Guðbjörn Jónsson, formann þjóðhátíðarnefndar, í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Það hefur aðeins verið talað um að það hafi verið minni sala á miðum en fyrri ár, og meðal annars hægt að kaupa miða á afslætti. Verður þetta minni hátíð en oft áður?

„Það var dræmt til að byrja með, en þetta hefur verið að hressast með góðri veðurspá. Þá ákváðum við að sýna smá velvild og buðum upp á afsláttarkóða sem hafa verið í gangi. Það er að lifna yfir þessu,“ segir Jónas Guðbjörn.

Hann segir undirbúning hafa gengið frábærlega vel, og nú sé einungis lokahnykkurinn í honum framundan.

Þjóðhátíð í Eyjum Vestmannaeyjar

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