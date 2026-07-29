Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Jón Þór Stefánsson skrifar 29. júlí 2026 12:32 Frá Þjóðhátíð 2022. Vísir/Elísabet Hanna Miðaverð á Þjóðhátíð í Eyjum hefur nú í aðdraganda hátíðarinnar, sem fram fer núna um helgina, verið boðið á afsláttarkjörum. Formaður þjóðhátíðarnefndar segir miðasöluna hafa farið hæglega af stað, en með betri veðurspá sé að lifna yfir henni. Afláttarkóðar, sem bjóða kaupendum fimmtán prósenta afslátt, hafa verið auglýstir á samfélagsmiðlum. Það færir núverandi verð nokkurn veginn á sama stað og sérstakt forsöluverð, sem var í boði í mars fram í miðjan maí. Forsöluverðið var 31.990 krónur, en almennt miðaverð, sem var sett að forsölunni lokinni, er 41.990 krónur. Með fimmtán prósenta afslætti verður það 31.492 krónur. Smári Jökull Jónsson fréttamaður ræddi við Jónas Guðbjörn Jónsson, formann þjóðhátíðarnefndar, í hádegisfréttum Bylgjunnar. Það hefur aðeins verið talað um að það hafi verið minni sala á miðum en fyrri ár, og meðal annars hægt að kaupa miða á afslætti. Verður þetta minni hátíð en oft áður? „Það var dræmt til að byrja með, en þetta hefur verið að hressast með góðri veðurspá. Þá ákváðum við að sýna smá velvild og buðum upp á afsláttarkóða sem hafa verið í gangi. Það er að lifna yfir þessu,“ segir Jónas Guðbjörn. Hann segir undirbúning hafa gengið frábærlega vel, og nú sé einungis lokahnykkurinn í honum framundan. Þjóðhátíð í Eyjum Vestmannaeyjar Mest lesið Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum Innlent Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Innlent „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Innlent Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Innlent Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Innlent Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Innlent Tuttugu drengir á Gothia Cup týndir Erlent Írönum hótað hefndum eftir árás á herstöð Bandaríkjanna Erlent Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Innlent Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Innlent Fleiri fréttir Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Bæjarstjórinn hvetur íbúa til að halda dýrum inni í bili Gríðarlegur fjöldi minka slapp úr búrum sínum „Mér finnst þetta mjög vel gert hjá henni“ Drjúgdjúpt að kafa eftir gullkistunni í Kattarauga Viðbrögð Mancel við dómsuppkvaðningu komi ekki á óvart Umfangsmiklar götulokanir í kringum almyrkva Mjólkurhvít mengun í Sauðá Skelfur við Landmannalaugar Vonbrigði, götulokanir í almyrkva og handbolta-hástökkvari Fara fram á varðhald á grundvelli almannahagsmuna Hélt að þrettán manns hefðu séð lykilorðið hennar Með áfallastreituröskun eftir hópárás á Austurvelli Slökkti sjálfur eldinn Fólk megi lesa í ræðuna umtöluðu eins og það vilji Vilja fá ókeypis aðgang að gommu af höfundarvörðu efni Ætlar að áfrýja dómnum Ming Ting dæmd í tólf ára fangelsi Fluttur með þyrlunni eftir vinnuslys Meirihluti aðildarfyrirtækjanna andvígur Saka Kristján um að beita Landhelgisgæslunni fyrir sig Hátt í þúsund atkvæði komin: Margfalt fleiri mættu á fyrsta degi Kannast ekki við afskipti af Bandero og uppkvaðning í Edition málinu Sjá meira