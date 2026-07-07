Marine Le Pen hyggst bjóða sig fram til forseta Frakklands á næsta ári. Franskur áfrýjunardómstóll staðfesti sakfellingu Marine Le Pen í fjárdráttarmáli hennar í dag en hún ætli að áfrýja til hæstaréttar Frakklands.
Franskur áfrýjunardómstóll staðfesti sakfellingu Marine Le Pen í fjárdráttarmáli hennar frá því í fyrra í dag en mildaði verulega bann sem hún hlaut við því að bjóða sig fram. Í kjölfarið hefur hún staðfest framboð sitt í forsetakosningum í Frakklandi á næsta ári.
Le Pen var dæmd í þriggja ára fangelsi og til þess að greiða hundrað þúsund evrur í sekt fyrir sinn þátt í misferli með fjármuni Evrópuþingsins. Hún verður í stofufangelsi með ökklaband í eitt ár en tvö ár af fangelsisdómnum eru skilorðsbundin.
Hún ætli hins vegar að áfrýja dómnum til hæstaréttar landsins og segist ekki geta háð kosningabaráttu með ökklaband.
Le Pen og fleiri leiðtogar Þjóðfylkingar hennar voru dæmdir sekir fyrir fjármálamisferli í fyrra. Þeir notuðu styrki frá Evrópuþinginu sem áttu að renna til Evrópuþingflokksins til þess að fjármagna starf sitt í Frakklandi um margra ára skeið.