Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Kjartan Kjartansson skrifar 7. júlí 2026 12:23 Le Pen í dómshúsinu í París þar sem Marie Antoinette var fangelsuð í frönsku byltingunni og Philippe Pétain, leiðtogi Vichy-stjórnarinnar í síðari heimsstyrjöldinni, var dæmdur til dauða fyrir landráð. Vísir/EPA Franskur áfrýjunardómstóll staðfesti sakfellingu Marine Le Pen í fjárdráttarmáli hennar í dag en mildaði verulega bann sem hún hlaut við því að bjóða sig fram. Hún getur tæknilega boðið sig fram til forseta á næsta ári en óljóst er hvort hún geri það eftir niðurstöðuna. Le Pen var dæmd í þriggja ára fangelsi og til þess að greiða 100.000 evrur í sekt fyrir sinn þátt í misferli með fjármuni Evrópuþingsins. Hún verður í stofufangelsi með ökklaband í eitt ár en tvö ár af fangelsisdómnum eru skilorðsbundin. Stóra málið var hins vegar hvort dómstóllinn sneri við banni við því að hún byði sig fram til opinbers embættis í fimm ár sem neðri dómstóll kvað á um í fyrra. Hefði bannið staðið óhaggað gæti Le Pen ekki boðið sig fram til forseta á næsta ári. Niðurstaðan er nokkuð tvíræð. Áfrýjunardómstóllinn stytti bannið í tæplega fjögur ár og skilorðsbatt þrjátíu mánuði af því. Samkvæmt því er Le Pen ekki óheimilt að bjóða sig fram í forsetakosningum á næsta ári. Le Pen hafði hins vegar áður sagt að hún ætlaði ekki í forsetaframboð með ökklaband. Ekki er reiknað með því að Le Pen eða Þjóðfylking hennar tjái sig um dóminn fyrr en í sjónvarpsviðtali í kvöld. Á þriðja tug liðsmanna Þjóðfylkingarinnar voru dæmdir í málinu sem snerist um greiðslur sem flokkurinn fékk til þess að fjármagna starfsemi sína á Evrópuþinginu. Í staðinn notaði flokkurinn féð ólöglega til þess að reka starfsemi sína í Frakklandi. Frakkland Erlend sakamál Evrópusambandið Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent Fleiri fréttir Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Sjá meira