Erlent

Ó­víst með fram­boð Le Pen eftir tví­ræðan dóm

Kjartan Kjartansson skrifar
Le Pen í dómshúsinu í París þar sem Marie Antoinette var fangelsuð í frönsku byltingunni og Philippe Pétain, leiðtogi Vichy-stjórnarinnar í síðari heimsstyrjöldinni, var dæmdur til dauða fyrir landráð.
Le Pen í dómshúsinu í París þar sem Marie Antoinette var fangelsuð í frönsku byltingunni og Philippe Pétain, leiðtogi Vichy-stjórnarinnar í síðari heimsstyrjöldinni, var dæmdur til dauða fyrir landráð. Vísir/EPA

Franskur áfrýjunardómstóll staðfesti sakfellingu Marine Le Pen í fjárdráttarmáli hennar í dag en mildaði verulega bann sem hún hlaut við því að bjóða sig fram. Hún getur tæknilega boðið sig fram til forseta á næsta ári en óljóst er hvort hún geri það eftir niðurstöðuna.

Le Pen var dæmd í þriggja ára fangelsi og til þess að greiða 100.000 evrur í sekt fyrir sinn þátt í misferli með fjármuni Evrópuþingsins. Hún verður í stofufangelsi með ökklaband í eitt ár en tvö ár af fangelsisdómnum eru skilorðsbundin.

Stóra málið var hins vegar hvort dómstóllinn sneri við banni við því að hún byði sig fram til opinbers embættis í fimm ár sem neðri dómstóll kvað á um í fyrra. Hefði bannið staðið óhaggað gæti Le Pen ekki boðið sig fram til forseta á næsta ári.

Niðurstaðan er nokkuð tvíræð. Áfrýjunardómstóllinn stytti bannið í tæplega fjögur ár og skilorðsbatt þrjátíu mánuði af því. Samkvæmt því er Le Pen ekki óheimilt að bjóða sig fram í forsetakosningum á næsta ári.

Le Pen hafði hins vegar áður sagt að hún ætlaði ekki í forsetaframboð með ökklaband. Ekki er reiknað með því að Le Pen eða Þjóðfylking hennar tjái sig um dóminn fyrr en í sjónvarpsviðtali í kvöld.

Á þriðja tug liðsmanna Þjóðfylkingarinnar voru dæmdir í málinu sem snerist um greiðslur sem flokkurinn fékk til þess að fjármagna starfsemi sína á Evrópuþinginu. Í staðinn notaði flokkurinn féð ólöglega til þess að reka starfsemi sína í Frakklandi.

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