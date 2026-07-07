Úkraínsk kona sem er eftirlýst vegna sprengjutilræðis í Mónakó fannst látin í Úkraínu. Leyniþjónustumaður er sagður hafa ráðið henni bana að eigin frumkvæði.
Alþjóðalögreglan Interpol lýsti eftir Anastasiiu Berezovsku í tengslum við sprengjutilræði gegn úkraínskum auðkýfing og fjölskyldu hans í Mónakó 29. júní. Hún var grunuð um morðtilraun og að koma sprengju fyrir á opinberum stað.
Nú segir úkraínska leyniþjónustan SBU að lík Berezovsku sé fundið. Leyniþjónustumaður í herleyniþjónustunni hafi játað að hafa myrt hana í slagtogi við fyrrverandi lögreglumann. Sá grunaði segist hafa myrt konuna að eigin frumkvæði og án þess að upplýsa yfirmenn sína um það.
Böndin eru sögð hafa beinst að leyniþjónustumanninum og hjálparhellu hans eftir að rannsakendur uppgötvuðu að þeir hefðu millifært bæði rafmynt og fé inn á bankareikninga Berezovsku. Við húsleit fannst kjallari sem líktist pyntingaklefa heima hjá fyrrverandi lögreglumanninum, að sögn leyniþjónustunnar.
Lík Berezovsku fannst í kjölfarið. Hún hafði verið skotin í höfuðuð, að því er kemur fram í frétt AP-fréttastofunnar.
Leyniþjónustan segist hafa deilt öllum gögnum sem hún hefur aflað með rannsakendum í furstadæminu og að enn sé unnið að því að finna þá sem skipuðu fyrir um og skipulögðu tilræðið þar.
Skotmark tilræðisins var Vadym Jermolajev, úkraínskur auðkýfingur úr byggingargeiranum. Úkraínsk stjórnvöld beittu hann þvingunaraðgerðum vegna tengsla við Rússland árið 2023.
Auk Jermolajev særðist kona hans og barn í sprengingunni.