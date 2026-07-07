Fyrsta nautahlaup hátíðarinnar San Fermin fór fram í spænsku borginni Pamplona í morgun. Fimm voru fluttir á sjúkrahús eftir að hafa orðið fyrir nautunum.
Spænski ríkisfjölmiðillinn RTVE greinir frá því að fimm hafi þurft á læknisaðstoð að halda í morgun og að þrír hafi verið fluttir á sjúkrahús með áverka – einn Bandaríkjamaður og tveir Spánverjar.
RTVE segir frá því að nautin hafi verið óvenjulega hröð í morgun og hlaupið leiðina, sem liggur um 850 metra um miðborg Pamplona, á tveimur mínútum og sextán sekúndum. Tíminn er tuttugu sekúndum hraðari en á síðasta ári.
Mörg þúsund manns söfnuðust saman í miðborg Pamplona í morgun og fylgdust með nokkur hundruð manns hlaupa leiðina á undan nautunum.
Nautahlaupið í Pamplona hefur um árabil sætt mikilli gagnrýni, bæði fyrir að vera hættulegt mönnum og fyrir að illa sé farið með nautin. Mörg nautin – sem eru á bilinu 570 og 610 kíló – slasast í nautahlaupinu og eru síðar drepin á nautaatssýningum. Nautahlaupið fer fram á hverjum morgni til loka hátíðarinnar 14. júlí.
Alls hafa sextán manns látið lífið í nautahlaupinu í Pamplona frá árinu 1924.
San Fermin-hátíðin á rætur að rekja aftur til sextándu aldar en þar er verið að heiðra verndardýrling Pamplona, Fermín.