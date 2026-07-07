Erlent

Ör­lög for­seta­fram­boðs Le Pen gætu ráðist í dag

Kjartan Kjartansson skrifar
Marine Le Pen flaðrar upp um Jordan Bardella er verður væntanlega forsetaframbjóðandi Þjóðfylkingarinnar ef Le Pen fær fjársvikadómi sínum ekki hnekkt.
Marine Le Pen flaðrar upp um Jordan Bardella er verður væntanlega forsetaframbjóðandi Þjóðfylkingarinnar ef Le Pen fær fjársvikadómi sínum ekki hnekkt. Vísir/EPA

Franskur áfrýjunardómstóll tekur afstöðu til áfrýjunar Marine Le Pen, leiðtoga franska fjarhægrisins, á fjársvikadómi sem hún hlaut í fyrra. Standi dómurinn getur hún ekki boðið sig fram til forseta á næsta ári.

Le Pen og fleiri leiðtogar Þjóðfylkingar hennar voru dæmdir sekir fyrir fjármálamisferli í fyrra. Þeir notuðu styrki frá Evrópuþinginu sem áttu að renna til Evrópuþingflokksins til þess að fjármagna starf sitt í Frakklandi um margra ára skeið. 

Með dómnum var Le Pen bannað að bjóða sig fram til opinbers embættis í fimm ár. Hnekki áfrýjunardómstóllinn ekki dómnum í dag verður Le Pen ekki gjaldgeng í forsetakosningum þar sem Þjóðfylkingin eygir raunverulegan möguleika á sigri.

Búist er við að dómsuppsaga hefjist klukkan 11:30 að íslenskum tíma. Hún gæti þó tekið nokkrar klukkustundir þar sem sakborningar eru margir. Ekki er gert ráð fyrir að Le Pen tjái sig um niðurstöðuna fyrr en í sjónvarpsviðtali í kvöld.

Verði dómurinn yfir Le Pen staðfestur er gert ráð fyrir að Jordan Bardella verði forsetaframbjóðandi Þjóðfylkingarinnar á næsta ári.

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