Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Kjartan Kjartansson skrifar 7. júlí 2026 10:44 Marine Le Pen flaðrar upp um Jordan Bardella er verður væntanlega forsetaframbjóðandi Þjóðfylkingarinnar ef Le Pen fær fjársvikadómi sínum ekki hnekkt. Vísir/EPA Franskur áfrýjunardómstóll tekur afstöðu til áfrýjunar Marine Le Pen, leiðtoga franska fjarhægrisins, á fjársvikadómi sem hún hlaut í fyrra. Standi dómurinn getur hún ekki boðið sig fram til forseta á næsta ári. Le Pen og fleiri leiðtogar Þjóðfylkingar hennar voru dæmdir sekir fyrir fjármálamisferli í fyrra. Þeir notuðu styrki frá Evrópuþinginu sem áttu að renna til Evrópuþingflokksins til þess að fjármagna starf sitt í Frakklandi um margra ára skeið. Með dómnum var Le Pen bannað að bjóða sig fram til opinbers embættis í fimm ár. Hnekki áfrýjunardómstóllinn ekki dómnum í dag verður Le Pen ekki gjaldgeng í forsetakosningum þar sem Þjóðfylkingin eygir raunverulegan möguleika á sigri. Búist er við að dómsuppsaga hefjist klukkan 11:30 að íslenskum tíma. Hún gæti þó tekið nokkrar klukkustundir þar sem sakborningar eru margir. Ekki er gert ráð fyrir að Le Pen tjái sig um niðurstöðuna fyrr en í sjónvarpsviðtali í kvöld. Verði dómurinn yfir Le Pen staðfestur er gert ráð fyrir að Jordan Bardella verði forsetaframbjóðandi Þjóðfylkingarinnar á næsta ári. Frakkland Erlend sakamál Evrópusambandið Mest lesið Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Innlent Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Erlent Fleiri fréttir NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Sjá meira