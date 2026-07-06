Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 6. júlí 2026 12:34 Á meðan Sepp Blatter sat á forsetastóli FIFA var hann ítrekað sakaður um spillingu. getty/Sathiri Kelpa Sepp Blatter, fyrrverandi forseti FIFA, segir ótækt að pólitískum brögðum sé beitt til að breyta úrskurðum eins og virðist hafa verið gert í tilfelli bandaríska framherjans Folarins Balogun. Í gær gaf FIFA það út að Balogun gæti spilað leik Bandaríkjanna og Belgíu í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins, þrátt fyrir að hann hafi fengið rauða spjaldið í leiknum gegn Bosníu í 32-liða úrslitunum. Leikbann Baloguns var gert skilorðbundið til eins árs. Eftir að þessi ákvörðun FIFA lá fyrir lýsti Donald Trump Bandaríkjaforseti ánægju sinni með hana. Stórir fjölmiðlar hafa einmitt fullyrt að Trump hafi haft samband við vin sinn, Gianni Infantino, forseta FIFA, og fengið hann til að toga í spotta svo Balogun gæti spilað gegn Belgíu í nótt. Nú hefur forveri Infantinos á forsetastóli FIFA, sjálfur Sepp Blatter, stigið fram og gagnrýnt ákvörðun Alþjóða knattspyrnusambandsins að leyfa Balogun að spila. „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum. Þeim er snúið við með reglum, sönnunargögnum og óháðum aðilum,“ skrifaði Blatter á X. „Ef Bandaríkjaforseti hefur afskipti af forseta FIFA, og leikmaður er skyndilega sýknaður fyrir leik í útsláttarkeppni á HM, er spurningin óumflýjanleg: Quo vadis [hvert stefnir þú], FIFA? Fótbolti má aldrei verða leikvöllur pólitískra valda.“ Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo…— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 6, 2026 Blatter hætti sem forseti FIFA 2015 þegar hann var dæmdur í átta ára bann frá fótbolta. Bannið var stytt niður í sex ár en siðanefnd FIFA úrskurðaði Blatter svo í annað sex ára bann 2021. Margir hafa fordæmt ákvörðun FIFA varðandi leikbann Baloguns. Evrópska knattspyrnusambandið sendi meðal annars frá sér harðorða yfirlýsingu í dag. „Við lýsum yfir vantrú okkar á slíkri fordæmalausri, óskiljanlegri og óréttlætanlegri ákvörðun,“ segir í niðurlagi yfirlýsingar UEFA. Rudi Garcia, þjálfari belgíska landsliðsins, mótherja Bandaríkjanna í nótt, lýsti einnig yfir undrun sinni á ákvörðun FIFA. „Ég vissi ekki að 5. júlí væri 1. apríl; það eru nýjar fréttir fyrir mér. Hugsanir okkar og skoðanir koma fram í yfirlýsingunni – við erum að verja fótboltann; þetta er í fyrsta sinn í sögu heimsmeistaramótsins sem þessi ákvörðun er tekin,“ sagði Garcia á blaðamannafundi í gær. Balogun hefur skorað þrjú mörk fyrir Bandaríkin á HM og er markahæsti maður liðsins á mótinu. Hann leikur með Monaco í Frakklandi en var lengi á mála hjá Arsenal. Hinn 25 ára Balogun hefur skorað tólf mörk í þrjátíu leikjum fyrir bandaríska landsliðið. HM 2026 í fótbolta FIFA Tengdar fréttir Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Gary Neville hefur gagnrýnt ákvörðun FIFA, Alþjóða knattspyrnusambandsins, sem gerir bandaríska framherjanum Folarin Balogun kleift að spila næsta leik liðsins á HM, þrátt fyrir að hann hafi fengið rautt spjald í síðasta leik þess. 6. júlí 2026 08:01 Mest lesið Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti Frækinn sigur Englendinga á Azteca Fótbolti Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Fótbolti Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Bjarki Már til franska stórveldisins Handbolti Týndur í tíu daga: Ætlaði að fara á HM en skilaði sér aldrei á staðinn Sport Fleiri fréttir Hetjurnar frá 1998 telja að Noregur geti orðið heimsmeistari Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum“ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Til Tottenham fyrir sautján milljarða Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fimmti stjóri Forest á einu ári Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Tuchel himinlifandi: „Dásamlegt að sjá leikmenn stolta að spila fyrir landið sitt“ Skera niður hjá stelpunum Frækinn sigur Englendinga á Azteca Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma „Eins og þjóðhátíðardagur og gamlárskvöld í senn“ Ekki tapað fótboltaleik í heilt ár Markavélin Haaland sendi Brassana heim af HM Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Ég vissi ekki að þetta væri 1. apríl“ Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Mbappé: Héldu sennilega að við myndum mæta í smóking Skutu upp flugeldum til að trufla nætursvefn ensku leikmannanna Neitar því að leikmennirnir sínir hafi notað Viagra Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Sjá meira