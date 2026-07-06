Fótbolti

Sepp Blatter: „Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum sím­tölum“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Á meðan Sepp Blatter sat á forsetastóli FIFA var hann ítrekað sakaður um spillingu.
Á meðan Sepp Blatter sat á forsetastóli FIFA var hann ítrekað sakaður um spillingu. getty/Sathiri Kelpa

Sepp Blatter, fyrrverandi forseti FIFA, segir ótækt að pólitískum brögðum sé beitt til að breyta úrskurðum eins og virðist hafa verið gert í tilfelli bandaríska framherjans Folarins Balogun.

Í gær gaf FIFA það út að Balogun gæti spilað leik Bandaríkjanna og Belgíu í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins, þrátt fyrir að hann hafi fengið rauða spjaldið í leiknum gegn Bosníu í 32-liða úrslitunum. Leikbann Baloguns var gert skilorðbundið til eins árs.

Eftir að þessi ákvörðun FIFA lá fyrir lýsti Donald Trump Bandaríkjaforseti ánægju sinni með hana. Stórir fjölmiðlar hafa einmitt fullyrt að Trump hafi haft samband við vin sinn, Gianni Infantino, forseta FIFA, og fengið hann til að toga í spotta svo Balogun gæti spilað gegn Belgíu í nótt.

Nú hefur forveri Infantinos á forsetastóli FIFA, sjálfur Sepp Blatter, stigið fram og gagnrýnt ákvörðun Alþjóða knattspyrnusambandsins að leyfa Balogun að spila.

„Rauðum spjöldum er ekki snúið við með pólitískum símtölum. Þeim er snúið við með reglum, sönnunargögnum og óháðum aðilum,“ skrifaði Blatter á X.

„Ef Bandaríkjaforseti hefur afskipti af forseta FIFA, og leikmaður er skyndilega sýknaður fyrir leik í útsláttarkeppni á HM, er spurningin óumflýjanleg: Quo vadis [hvert stefnir þú], FIFA? Fótbolti má aldrei verða leikvöllur pólitískra valda.“

Blatter hætti sem forseti FIFA 2015 þegar hann var dæmdur í átta ára bann frá fótbolta. Bannið var stytt niður í sex ár en siðanefnd FIFA úrskurðaði Blatter svo í annað sex ára bann 2021.

Margir hafa fordæmt ákvörðun FIFA varðandi leikbann Baloguns. Evrópska knattspyrnusambandið sendi meðal annars frá sér harðorða yfirlýsingu í dag.

„Við lýsum yfir vantrú okkar á slíkri fordæmalausri, óskiljanlegri og óréttlætanlegri ákvörðun,“ segir í niðurlagi yfirlýsingar UEFA.

Rudi Garcia, þjálfari belgíska landsliðsins, mótherja Bandaríkjanna í nótt, lýsti einnig yfir undrun sinni á ákvörðun FIFA.

„Ég vissi ekki að 5. júlí væri 1. apríl; það eru nýjar fréttir fyrir mér. Hugsanir okkar og skoðanir koma fram í yfirlýsingunni – við erum að verja fótboltann; þetta er í fyrsta sinn í sögu heimsmeistaramótsins sem þessi ákvörðun er tekin,“ sagði Garcia á blaðamannafundi í gær.

Balogun hefur skorað þrjú mörk fyrir Bandaríkin á HM og er markahæsti maður liðsins á mótinu. Hann leikur með Monaco í Frakklandi en var lengi á mála hjá Arsenal. 

Hinn 25 ára Balogun hefur skorað tólf mörk í þrjátíu leikjum fyrir bandaríska landsliðið.

HM 2026 í fótbolta FIFA

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