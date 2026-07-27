Fótbolti

Sam­starf við rúss­neskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Andrea Pirlo mun ekki taka við ítalska landsliðinu.
Andrea Pirlo mun ekki taka við ítalska landsliðinu. getty

Andrea Pirlo var bannað að taka við starfi landsliðsþjálfara Ítalíu vegna tengsla hans við rússneskt veðmálafyrirtæki. Óvissa ríkir innan ítalska knattspyrnusambandsins og háttsettir embættismenn íhuga að hætta í mótmælaskyni við forsetann sem tók ákvörðunina.

Eftir að hafa mistekist að fá Pep Guardiola og Carlo Ancelotti til starfa beindi ítalska knattspyrnusambandið sjónum sínum að Andrea Pirlo.

Pirlo staðfesti hins vegar í tilfinningaríkri færslu á Instagram í gærkvöld að hann væri „ekki lengur valkostur í stöðu landsliðsþjálfara“, vegna samstarfssamning hans við rússneska veðmálafyrirtækið Fonbet.

Stjórnmálalegt samband Ítalíu og Rússlands hefur verið stirt síðan Rússar réðust inn í Úkraínu árið 2022. Íþróttamálaráðherra Ítalíu var meðal þeirra sem gagnrýndu fyrirhugaða ráðningu Pirlo og sögðu hana óviðeigandi í ljósi samstarfsins. Pirlo hefur birst í auglýsingum fyrir rússneska veðmálafyrirtækið og komið fram á viðburðum sem fulltrúi fyrirtækisins.

„Þetta faglega samstarf sem hefur verið tilefni deilna undanfarið varð til sem hluti af starfsferli mínum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og er eingöngu af viðskiptalegum og íþróttalegum toga. Að gefa því pólitíska þýðingu eignar mér skoðanir sem ég hef aldrei látið í ljós og eru ekki mínar,“ skrifaði Pirlo einnig á Instagram.

Í skrifum sínum þakkar Pirlo þeim Paolo Maldini, yfirmanni knattspyrnumála hjá Ítalíu, og Leonardo Araújo, ráðgjafa ítalska knattspyrnusambandsins í ráðningarferlinu. Hann sendir hins vegar engar kveðjur til forseta sambandsins, Giovanni Malagó.

Ítölsku miðlarnir La Gazzetta dello Sport og Corriere dello Sport segja forsetann hafa tekið fram fyrir hendur Maldini og Leonardo þegar hann neitaði að ráða Pirlo til starfa.

Maldini og Leonardo eru nú sagðir íhuga stöðu sína.

Ljóst er allavega að allt logar innan ítalska knattspyrnusambandsins og leitin að nýjum þjálfara stendur enn yfir. Fundir verða haldnir á skrifstofu forseta knattspyrnusambandsins í dag til að reyna að finna lausn á málunum.

Ítalski boltinn

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