Samstarf við rússneskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli Ágúst Orri Arnarson skrifar 27. júlí 2026 11:00 Andrea Pirlo mun ekki taka við ítalska landsliðinu. getty Andrea Pirlo var bannað að taka við starfi landsliðsþjálfara Ítalíu vegna tengsla hans við rússneskt veðmálafyrirtæki. Óvissa ríkir innan ítalska knattspyrnusambandsins og háttsettir embættismenn íhuga að hætta í mótmælaskyni við forsetann sem tók ákvörðunina. Eftir að hafa mistekist að fá Pep Guardiola og Carlo Ancelotti til starfa beindi ítalska knattspyrnusambandið sjónum sínum að Andrea Pirlo. Pirlo staðfesti hins vegar í tilfinningaríkri færslu á Instagram í gærkvöld að hann væri „ekki lengur valkostur í stöðu landsliðsþjálfara“, vegna samstarfssamning hans við rússneska veðmálafyrirtækið Fonbet. Stjórnmálalegt samband Ítalíu og Rússlands hefur verið stirt síðan Rússar réðust inn í Úkraínu árið 2022. Íþróttamálaráðherra Ítalíu var meðal þeirra sem gagnrýndu fyrirhugaða ráðningu Pirlo og sögðu hana óviðeigandi í ljósi samstarfsins. Pirlo hefur birst í auglýsingum fyrir rússneska veðmálafyrirtækið og komið fram á viðburðum sem fulltrúi fyrirtækisins. „Þetta faglega samstarf sem hefur verið tilefni deilna undanfarið varð til sem hluti af starfsferli mínum í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og er eingöngu af viðskiptalegum og íþróttalegum toga. Að gefa því pólitíska þýðingu eignar mér skoðanir sem ég hef aldrei látið í ljós og eru ekki mínar,“ skrifaði Pirlo einnig á Instagram. View this post on Instagram Í skrifum sínum þakkar Pirlo þeim Paolo Maldini, yfirmanni knattspyrnumála hjá Ítalíu, og Leonardo Araújo, ráðgjafa ítalska knattspyrnusambandsins í ráðningarferlinu. Hann sendir hins vegar engar kveðjur til forseta sambandsins, Giovanni Malagó. Ítölsku miðlarnir La Gazzetta dello Sport og Corriere dello Sport segja forsetann hafa tekið fram fyrir hendur Maldini og Leonardo þegar hann neitaði að ráða Pirlo til starfa. Maldini og Leonardo eru nú sagðir íhuga stöðu sína. Ljóst er allavega að allt logar innan ítalska knattspyrnusambandsins og leitin að nýjum þjálfara stendur enn yfir. Fundir verða haldnir á skrifstofu forseta knattspyrnusambandsins í dag til að reyna að finna lausn á málunum. Ítalski boltinn Mest lesið „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Íslenski boltinn Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Íslenski boltinn Hljóðlátu mótmælin munu ekki fara fram hjá neinum Fótbolti Infantino svarar gagnrýnendum í langri færslu: „Heimurinn þarf ást, ekki hatur“ Fótbolti Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport Björgvin Karl vann sitt þriðja brons á heimsleikunum Sport Kláraði Harvard og samdi við Blika Íslenski boltinn Barnabarn Idi Amin keppir á Samveldisleikunum: „Verð nýr konungur Skotlands“ Sport Fleiri fréttir Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Infantino svarar gagnrýnendum í langri færslu: „Heimurinn þarf ást, ekki hatur“ Sjáðu Sveindísi skora í öðrum leiknum í röð Hljóðlátu mótmælin munu ekki fara fram hjá neinum 59 ára fótboltagoðsögn skoraði eftir 1351 markalausa daga Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Arnór Gauti frá Blikum og í króatísku deildina Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Kvenkyns dómari slasaðist í slagsmálum í vináttuleik Kláraði Harvard og samdi við Blika Elfsborg vann Malmö eftir stoðsendingu Júlíusar Bakvörður skoraði tvö gegn Ísaki Snæ í Kaupmannahöfn Drengjalið Vals vann Dana Cup Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sigur í fyrsta leik Iraola hjá Liverpool Stjóri Tottenham segir óánægðum leikmönnum að yfirgefa félagið Aron Einar spilar ekki fleiri leiki með Þór í sumar Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Sjá meira