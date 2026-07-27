Úrslitaleikurinn á HM reyndist síðasti leikurinn á ferlinum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. júlí 2026 15:00 Slavko Vincic sýnir Enzo Fernández rauða spjaldið í úrslitaleik HM. epa/RONALD WITTEK Aðeins viku eftir að hafa dæmt úrslitaleik heimsmeistaramótsins hefur Slóveninn Slavko Vincic lagt flautuna á hilluna. Vincic var aðaldómari í úrslitaleiknum á sunnudaginn í síðustu viku. Þar vann Spánn Argentínu, 1-0, og varð heimsmeistari í annað sinn. Vincic rak argentínska miðjumanninn Enzo Fernández út af í uppbótartíma venjulegs leiktíma en þótti að margra mati ekki taka nógu hart á endurteknum brotum Argentínumanna í leiknum. Slóvenska knattspyrnusambandið hefur nú greint frá því að Vincic sé hættur að dæma. Úrslitaleikurinn á HM var því hans síðasti leikur á dómaraferlinum. Vincic, sem er 46 ára, dæmdi alls fjóra leiki á HM 2026. Hann rak meðal annars Piero Hincapié, varnarmann Ekvadors, út af fyrir að setja höndina fyrir munninn þegar hann talaði við leikmann Mexíkó í viðureign liðanna í 32-liða úrslitum. Þessi nýja regla var tekin í gagnið á HM. Vincic dæmdi úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu 2024 þar sem Real Madrid sigraði Borussia Dortmund, 2-0, sem og úrslitaleik Evrópudeildarinnar 2022 þegar Frankfurt vann Rangers í vítaspyrnukeppni. Hann var einnig meðal dómara á EM 2020 og 2024 og HM 2022. HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Fótbolti Samstarf við rússneskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli Fótbolti Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Íslenski boltinn Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Íslenski boltinn Endurkomur hjá kærustuparinu: „Þakklát og hamingjusöm“ Sport Nýr leikmaður Tindastóls féll á lyfjaprófi þegar hann spilaði í G-deild NBA Körfubolti Hljóðlátu mótmælin munu ekki fara fram hjá neinum Fótbolti Infantino svarar gagnrýnendum í langri færslu: „Heimurinn þarf ást, ekki hatur“ Fótbolti Björgvin Karl vann sitt þriðja brons á heimsleikunum Sport Fleiri fréttir Úrslitaleikurinn á HM reyndist síðasti leikurinn á ferlinum „Við eigum harma að hefna“ Diomande ætlar til Real Samstarf við rússneskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli Segir að Defoe hafi skrópað á æfingu í fyrsta stjórastarfinu Sjáðu mörkin þegar ÍA kjöldró Stjörnuna Chiesa elskar Liverpool og vonast eftir „nýju upphafi“ Infantino svarar gagnrýnendum í langri færslu: „Heimurinn þarf ást, ekki hatur“ Sjáðu Sveindísi skora í öðrum leiknum í röð Hljóðlátu mótmælin munu ekki fara fram hjá neinum 59 ára fótboltagoðsögn skoraði eftir 1351 markalausa daga Rúnar: Ég hef aldrei farið á Þjóðhátíð Jón Þór: „Ég er algjörlega orðlaus“ Jóhannes Karl: Strákarnir eiga skilið frí yfir helgina Uppgjörið: ÍA-Stjarnan 5-1 | Draumabyrjun ÍA í martraðarheimkomu Jóns Þórs Uppgjörið: FH-Fram 0-0 | Mörg mörk síðast en ekkert í kvöld Arnór Gauti frá Blikum og í króatísku deildina Tekur ekki við afsökunarbeiðninni og segir hann ljúga Kvenkyns dómari slasaðist í slagsmálum í vináttuleik Kláraði Harvard og samdi við Blika Elfsborg vann Malmö eftir stoðsendingu Júlíusar Bakvörður skoraði tvö gegn Ísaki Snæ í Kaupmannahöfn Drengjalið Vals vann Dana Cup Kolbeinn hafði betur gegn Íslendingaliði Brann Kolbeinn og Hjörtur töpuðu gegn toppliðinu Elías Rafn vann Íslendingaslaginn í Danmörku Haaland kyndir undir Haaland-æði á samfélagsmiðlum Juventus vill fá tvo leikmenn til að bæta sóknina Ítalía endurhugsar að ráða Pirlo vegna tengsla við Rússland Nýja lið Dags Dan fagnaði sigri Sjá meira