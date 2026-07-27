Fótbolti

Úr­slita­leikurinn á HM reyndist síðasti leikurinn á ferlinum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Slavko Vincic sýnir Enzo Fernández rauða spjaldið í úrslitaleik HM.
Slavko Vincic sýnir Enzo Fernández rauða spjaldið í úrslitaleik HM. epa/RONALD WITTEK

Aðeins viku eftir að hafa dæmt úrslitaleik heimsmeistaramótsins hefur Slóveninn Slavko Vincic lagt flautuna á hilluna.

Vincic var aðaldómari í úrslitaleiknum á sunnudaginn í síðustu viku. Þar vann Spánn Argentínu, 1-0, og varð heimsmeistari í annað sinn.

Vincic rak argentínska miðjumanninn Enzo Fernández út af í uppbótartíma venjulegs leiktíma en þótti að margra mati ekki taka nógu hart á endurteknum brotum Argentínumanna í leiknum.

Slóvenska knattspyrnusambandið hefur nú greint frá því að Vincic sé hættur að dæma. Úrslitaleikurinn á HM var því hans síðasti leikur á dómaraferlinum.

Vincic, sem er 46 ára, dæmdi alls fjóra leiki á HM 2026. Hann rak meðal annars Piero Hincapié, varnarmann Ekvadors, út af fyrir að setja höndina fyrir munninn þegar hann talaði við leikmann Mexíkó í viðureign liðanna í 32-liða úrslitum. Þessi nýja regla var tekin í gagnið á HM.

Vincic dæmdi úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu 2024 þar sem Real Madrid sigraði Borussia Dortmund, 2-0, sem og úrslitaleik Evrópudeildarinnar 2022 þegar Frankfurt vann Rangers í vítaspyrnukeppni. Hann var einnig meðal dómara á EM 2020 og 2024 og HM 2022.

HM 2026 í fótbolta

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