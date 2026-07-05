Trump þakkar FIFA fyrir Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júlí 2026 18:10 Folarin Balogun fær að spila leikinn annað kvöld og Donald Trump Bandaríkjaforseti er sáttur. Getty/Chip Somodevilla/John Dorton Hafi einhver efast um að togað hafi verið í spotta svo að stjörnuframherji bandaríska liðsins Folarin Balogun fengi að spila leikinn við Belgíu í sextán liða úrslitum HM annað kvöld fengu þeir sterka vísbendingu um annað þegar Bandaríkjaforseti tjáði sig um málið á samfélagsmiðlum. Balogun getur þrátt fyrir allt spilað í 16-liða úrslitum þrátt fyrir brottvísun hans í 32-liða úrslitunum en hún var gerð skilorðsbundin. Það var The Athletic sem greindi frá þessari nýju þróun í málinu sem hefur verið í gangi síðustu daga. Balogun fékk rautt spjald þegar hann steig á ökkla bosníska leikmannsins Tarik Muharemovic í 32-liða úrslitunum. Margir bentu á í kjölfarið að atvikið hefði verið óviljandi. 🚨 Donald Trump on Folarin Balogun red card case: “Thank you to Fifa for doing what was right and reversing a great injustice”. pic.twitter.com/u2iOBk8LL4— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026 Í reglum Alþjóðaknattspyrnusambandsins er ekki heimild til að áfrýja brottvísunum, en þær geta verið gerðar skilorðsbundnar. Nú hefur sá hluti reglugerðarinnar verið nýttur og Balogun fær að spila leikinn aðfaranótt þriðjudags að íslenskum tíma. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur tjáð sig um málið á skilaboðaþjónustunni Truth Social. „Takk til FIFA fyrir að gera hið rétta og snúa við þessu grófa óréttlæti,“ skrifaði Trump. Balogun hefur verið mikilvægur fyrir Bandaríkin með þremur mörkum hingað til á mótinu á heimavelli. FIFA hefur áður notað þessa reglu til að gera stórstjörnur leikfærar fyrir HM. Cristiano Ronaldo fékk rautt spjald í undankeppni HM en fékk þrátt fyrir það að vera með frá fyrsta leik á mótinu. Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP( TS: Jul 5 2026, 1:14 PM ET ) pic.twitter.com/rHJRnc8hto— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 5, 2026 HM 2026 í fótbolta Donald Trump Mest lesið Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Fótbolti Uppgjör: Bretland – Ísland 86-88 | Enn einn dramatískur sigur Íslands og HM draumurinn lifir Körfubolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir Fótbolti Gunnlaugur Árni vann Arnold Palmer-bikarinn Golf Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Fótbolti Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Fótbolti Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Fótbolti Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Fótbolti Fleiri fréttir Segja hegðun Paragvæ til skammar Trump þakkar FIFA fyrir Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Real Madrid staðfestir komu Hollendingsins Rígur úr ensku úrvalsdeildinni heldur áfram í kvöld Segir Klopp taka við þýska landsliðinu Segir skilið við bæði landslið og félagslið Maður dagsins á HM: „Býflugan“ fann gleðina aftur í Katalóníu Sautján ára hetja Breiðabliks: Kemur þegar maður trúir á Guð og sig sjálfan Sjáðu mörk og atvik helgarinnar í Bestu deildinni „Gleður mitt Blikahjarta“ Dramatík í kringum enska landsliðið: Eldingar, hótelhávaði og njósnir „Með ólíkindum að við höfum tapað þessum leik“ Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Dagurinn hans Ounahi og Marokkó fyrst í átta liða úrslit Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Endurkoman dugði ekki í síðasta leiknum á EM Leik Frakklands á HM í kvöld gæti verið frestað Markalaust í rjómablíðunni á Suðurnesjunum Sjá meira