Fótbolti

Trump þakkar FIFA fyrir

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Folarin Balogun fær að spila leikinn annað kvöld og Donald Trump Bandaríkjaforseti er sáttur.
Folarin Balogun fær að spila leikinn annað kvöld og Donald Trump Bandaríkjaforseti er sáttur. Getty/Chip Somodevilla/John Dorton

Hafi einhver efast um að togað hafi verið í spotta svo að stjörnuframherji bandaríska liðsins Folarin Balogun fengi að spila leikinn við Belgíu í sextán liða úrslitum HM annað kvöld fengu þeir sterka vísbendingu um annað þegar Bandaríkjaforseti tjáði sig um málið á samfélagsmiðlum.

Balogun getur þrátt fyrir allt spilað í 16-liða úrslitum þrátt fyrir brottvísun hans í 32-liða úrslitunum en hún var gerð skilorðsbundin. Það var The Athletic sem greindi frá þessari nýju þróun í málinu sem hefur verið í gangi síðustu daga.

Balogun fékk rautt spjald þegar hann steig á ökkla bosníska leikmannsins Tarik Muharemovic í 32-liða úrslitunum. Margir bentu á í kjölfarið að atvikið hefði verið óviljandi.

Í reglum Alþjóðaknattspyrnusambandsins er ekki heimild til að áfrýja brottvísunum, en þær geta verið gerðar skilorðsbundnar.

Nú hefur sá hluti reglugerðarinnar verið nýttur og Balogun fær að spila leikinn aðfaranótt þriðjudags að íslenskum tíma.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur tjáð sig um málið á skilaboðaþjónustunni Truth Social.

„Takk til FIFA fyrir að gera hið rétta og snúa við þessu grófa óréttlæti,“ skrifaði Trump.

Balogun hefur verið mikilvægur fyrir Bandaríkin með þremur mörkum hingað til á mótinu á heimavelli.

FIFA hefur áður notað þessa reglu til að gera stórstjörnur leikfærar fyrir HM. Cristiano Ronaldo fékk rautt spjald í undankeppni HM en fékk þrátt fyrir það að vera með frá fyrsta leik á mótinu.

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