Balogun fær Ronaldo-meðferð hjá FIFA og spilar gegn Belgum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júlí 2026 17:46 Folarin Balogun er markahæsti leikmaður bandaríska landsliðsins á heimsmeistaramótinu og fær að spila í sextán liða úrslitunum. Getty/Jamie Squire Bandaríski framherjinn Folarin Balogun má spila með gegn Belgíu í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta en eins leiks banni hans vegna rauða spjaldsins sem hann fékk gegn Bosníu og Hersegóvínu hefur verið frestað að því er heimildarmenn sem þekkja til málsins hafa tjáð The Athletic. Í 27. grein agareglna FIFA segir að „dómsvaldið geti ákveðið að fresta framkvæmd agaviðurlaga að fullu eða að hluta“. Þessi 25 ára gamli leikmaður fékk beint rautt spjald gegn Bosníu og Hersegóvínu fyrir brot á bosníska leikmanninum Tarik Muharemovic, en viðurlög sem fela sjálfkrafa í sér eins leiks bann samkvæmt 10. grein 5. liðar í reglum FIFA fyrir mótið. Margir embættismenn FIFA sögðu The Athletic eftir leikinn að lið gætu ekki áfrýjað rauðu spjaldi eða banninu sem því fylgir. Hins vegar segja heimildarmenn sem þekkja til málsins, og tjáðu sig nafnlaust til að vernda sín sambönd, að Balogun megi spila þar sem banni hans hafi verið frestað. View this post on Instagram A post shared by The Athletic | Football (@theathleticfc) Cristiano Ronaldo slapp við leikbann í upphafi heimsmeistaramótsins við svipaðar aðstæður eftir að FIFA dæmdi portúgalska fyrirliðann í þriggja leikja bann, en síðustu tveimur leikjunum var frestað með „eins árs reynslutíma“. Balogun hefur byrjað alla leiki nema einn fyrir gestgjafa mótsins og skoraði tvö mörk í opnunarleiknum gegn Paragvæ. Framherjinn var síðan hvíldur gegn Tyrklandi í síðasta leik riðlakeppninnar áður en hann sneri aftur og skoraði gegn Bosníu í fyrri hálfleik. Hann hefur komið að minnsta kosti einu marki í hverjum leik sem hann hefur spilað á heimsmeistaramótinu hingað til. Balogun var ekki rekinn af velli strax eftir atvikið. Framherjinn hafði teygt sig til að koma sér í stöðu þegar hann elti bolta upp vinstri hliðarlínuna eftir klukkutíma leik, lenti aftan á fæti Muharemovic og skaðaði ökkla hans. Dómarinn á vellinum, Raphael Claus, sýndi Balogun ekki rautt spjald í fyrstu en honum var bent á að fara að skjánum við völlinn til að endurskoða atvikið. Ákvörðunin um að reka Balogun af velli var harðlega gagnrýnd af bandarískum liðsfélögum hans, stuðningsmönnum og sjónvarpsgreinendum. „Að mínu mati? Aldrei rautt spjald,“ sagði Mauricio Pochettino, aðalþjálfari. „Það var aldrei ætlunin að stíga á leikmanninn. Þetta var eðlileg aðgerð í fótbolta sem gerðist af slysni.“ „Þetta er bara svo óheppilegt, satt best að segja,“ sagði stjörnuleikmaðurinn Christian Pulisic. „Þegar maður horfir til baka virðist þetta svo harkalegt. Ég sagði honum bara að hann hefði gert svo mikið fyrir okkur og nú stöndum við með honum.“ Nú er Balogun frjálst að mæta Belgíu en leikurinn fer fram annað kvöld. 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