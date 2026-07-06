Gary Neville hefur gagnrýnt ákvörðun FIFA, Alþjóða knattspyrnusambandsins, sem gerir bandaríska framherjanum Folarin Balogun kleift að spila næsta leik liðsins á HM, þrátt fyrir að hann hafi fengið rautt spjald í síðasta leik þess.
Balogun fékk rauða spjaldið í 2-0 sigri Bandaríkjanna á Bosníu í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins.
Að öllu eðlilegu hefði hann átt að missa af leik Bandaríkjanna gegn Belgíu í nótt. En eftir að FIFA gerði brottvísunina skilorðsbundna getur Mauricio Pochettino, þjálfari bandaríska liðsins, teflt Balogun fram gegn Belgíu.
Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti yfir ánægju sinni með ákvörðun FIFA í gær.
„Takk til FIFA fyrir að gera hið rétta og snúa við þessu grófa óréttlæti,“ skrifaði Trump á Truth Social.
Belgar eru hins vegar allt annað en sáttir með þessar vendingar í máli Baloguns.
„Ég vissi ekki að 5. júlí væri 1. apríl; það eru nýjar fréttir fyrir mér. Hugsanir okkar og skoðanir koma fram í yfirlýsingunni – við erum að verja fótboltann; þetta er í fyrsta sinn í sögu heimsmeistaramótsins sem þessi ákvörðun er tekin,“ sagði Rudi Garcia, þjálfari belgíska liðsins, á blaðamannafundi í gær.
Neville starfar sem álitsgjafi hjá iTV meðan á heimsmeistaramótinu stendur og aðspurður um ákvörðun FIFA sagði hann ekki allt með felldu.
„Það er skítafýla af þessu,“ sagði Neville. „Mér fannst þetta ekki vera rautt spjald og tel að það ætti að vera ferli þar sem hægt verður að breyta ákvörðuninni. En það er ekkert ferli og einhverra hluta vegna ákveður FIFA upp úr þurru að leyfa leikmanninum að spila. Reglurnar ættu að vera eins fyrir alla.“
Neville segist skilja reiði Belga.
„Ég myndi vera algjörlega brjálaður ef ég væri Belgía og öllum öðrum liðum á mótinu sem hafa átt leikmenn sem hafa verið reknir út af finnst þetta eflaust ósanngjarnt. En veistu hvað, erum við hissa? Nei, ekki með þetta lið,“ sagði Neville.
Balogun hefur skorað þrjú mörk á HM og er markahæsti leikmaður bandaríska liðsins á mótinu.
Bandaríkin og Belgía eigast við í sextán liða úrslitum í Seattle en leikurinn hefst á miðnætti.