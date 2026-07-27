Gianni Infantino, forseti FIFA, fór mikinn á Instagram þar sem hann tók til varna fyrir sjálfan sig og Alþjóða knattspyrnusambandið. Hann sakaði þá sem hafa gagnrýnt hann og FIFA um að dreifa hatri.
Infantino var ítrekað gagnrýndur meðan á heimsmeistaramótinu í Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó stóð, meðal annars eftir að leikbann bandaríska framherjans Folarins Balogun var afturkallað. FIFA var einnig gagnrýnt fyrir hátt miðaverð á HM, meðferðina á íranska landsliðinu og að sómalska dómaranum Omar Artan hafi verið meinuð innganga í Bandaríkin.
Þrátt fyrir allt þetta stendur Infantino keikur og hélt mikla varnarræðu fyrir sig og FIFA á Instagram.
„Til allra ykkar sem misstuð af leiknum fagra, tilfinningunum, fögnuðinum, hlátrinum, grátinum og gleðinni. Til allra ykkar sem misstuð af því að sjá börn, ungabörn, ömmur og afa og foreldra koma saman yfir leiknum, vil ég segja fyrirgefðu að leikjunum sé nú lokið og fyrirgefðu að þið misstuð af allri þessari gleði og samveru. Fyrirgefðu að þið voruð svo uppfull af hatri og gagnrýni að þið misstuð af þessu öllu,“ skrifaði Infantino.
View this post on Instagram A post shared by Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)
A post shared by Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)
„Til þeirra sem sitja með sína penna og pappírsarkir á bak við skjáina sína og dreifa hatri og fölskum sögusögnum, vil ég segja að á meðan þið sitjið aðgerðalaus erum við hjá FIFA í fremstu víglínu að skipuleggja, vinna hörðum höndum og bjóða upp á bestu sýningu í heimi.“
Infantino segir að allt hafi gengið að óskum á HM. Þar hafi ekkert ofbeldi verið, allir hundrað prósent öruggir og gleðin og hamingjan verið við völd.
„Sjö milljónir manna frá rúmlega tvö hundruð löndum nutu mótsins í sextán frábærum borgum og leikvöngum; engar uppákomur, enginn fjandskapur, ekkert ofbeldi, bara gleði, tilfinningar, hamingja, eining og samheldni. Allir voru öruggir og glaðir,“ skrifaði Infantino sem kvaðst einnig ánægður með hversu margar stórstjörnur úr öðrum geirum létu sjá sig á leikjum heimsmeistaramótsins.
Infantino þakkaði ríkisstjórnum landanna sem héldu mótið, FIFA, lögreglu og sérstaklega sjálfboðaliðum fyrir að vera hluti af stærsta og mesta atburði á jörðinni.
„Á meðan þeir fögnuðu voruð þið upptekin við að sá hatursfræjum. Heimurinn þarf ást, ekki hatur; umburðarlyndi, ekki dilkadrætti; að fagna, ekki syrgja,“ skrifaði Infantino og beindi svo athygli sinni að íranska landsliðinu.
„Meðan þið breidduð út hatur lögðum við okkur öll fram við að sameina tvö lönd sem eru í stríði. Íran kom til Bandaríkjanna án nokkurra vandkvæða.“
Íranir kvörtuðu yfir slæmri meðferð meðan á þátttöku þeirra á HM stóð og sögðu allt gert til að leggja stein í þeirra götu.
Infantino beindi svo athygli sinni að gagnrýni á dómgæsluna á mótinu og banni Baloguns sem var aflétt. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagðist hafa hringt í Infantino vegna bannsins og í kjölfarið var það afturkallað af aganefnd FIFA. Hún hefur þó ekki rökstutt ákvörðun sína.
„Vissulega eru „umdeilanlegar“ ákvarðanir dómara eða „undarlegir“ agaúrskurðir, eins og til dæmis hugsanlega röng rauð eða gul spjöld eða seinni tíma ákvarðanir um að dæma leikmenn ekki í bann í ákveðnum aðstæðum, daglegt brauð og almennt viðurkennt í sumum af stærstu deildum heims. Það er athyglisvert að sömu lönd og iðka þetta séu þau sem gagnrýna þetta,“ skrifaði Infantino.
Forsetinn lýsti því að lokum yfir hversu stoltur hann væri af því hvernig tekist hefði til á HM og gagnrýnendur hans og FIFA hefðu ekki mikið til síns máls.
„Við erum öll jöfn; stuðningsmenn, leikmenn og bara manneskjur. Við hjá FIFA gætum ekki verið stoltari af því að verða vitni að þessum augnablikum ástar, gleði og einingar. Til ykkar sem verjið tíma ykkar í að hata okkur, notið tímann til að staldra við, hugleiða, biðja eða horfa á fótboltaleik og taka eftir andlitunum, augunum og tilfinningunum. Því einungis leikurinn fagri getur framkallað svona einstaka sýningu, sýningu þar sem allir verða eitt og sameinast á ný sem manneskjur,“ skrifaði Infantino.
„Fyrir pennana, pappírinn og skjáina, megið þið finna ást og frið sem fólkið á bak við fann ekki. Megið þið finna frið; við hjá FIFA fundum okkar og buðum upp á besta heimsmeistaramótið. Megi fótboltinn sigra hatrið.“