Tveir leikir fóru fram í Bestu deild karla í gær og einn fór fram á föstudaginn. Í þeim var skorað nóg af mörkum og fengum við jafnvel að sjá rautt spjald.
Fyrsti leikur undir stjórn Chris Brazell fór ekki vel en Valur endaði á því að tapa í heimsókn sinni í Eyjum. Til að bæta gráu ofan á svart fékk fyrirliði Vals, Hólmar Örn Eyjólfsson, beint rautt spjald.
Blikar unnu frækinn endurkomusigur á Akranesi þar sem verið var að fagna írskum dögum. Meiðsli eru að hrjá herbúðir Breiðabliks og stigu ungu leikmenn liðsins upp og stóðu sig vel.
Á föstudaginn fór fram leikur FH og Stjörnunnar í Kaplakrika sem endaði jafn. Hvorugt liðið var sátt við niðurstöðu leiksins en mikilvægt stig komið í hús fyrir FH sem er í fallbaráttu.