Santi Cazorla, fyrrverandi miðjumaður Arsenal og spænska landsliðsins, hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna 41 árs að aldri.
Spánverjinn er líklegast þekktastur fyrir dvöl sína hjá Arsenal þar sem hann vann FA-bikarinn tvisvar. Þar skoraði hann beint úr aukaspyrnu í úrslitaleiknum árið 2014 gegn Hull City. Arsenal vann leikinn 3-2 og því skipti mark Cazorla miklu máli.
Einnig var hann í hópi spænska landsliðsins þegar liðið vann EM árin 2008 og 2012.
Ekki mátti miklu muna að Cazorla hefði þurft að hætta árið 2016 en hann fékk drep í fótinn eftir misheppnaða aðgerð á ökkla. Við tóku fleiri aðgerðir og á ótrúlegan hátt náði hann að halda áfram í fótbolta og spilaði þá fyrir Villareal.
Síðustu þrjú ár ferilsins spilaði Cazorla hjá uppeldisfélaginu sínu Real Oviedo sem spilar í spænsku B-deildinni. Í færslu á samfélagsmiðlinum X segist Cazorla vera stoltur að geta klárað ferilinn sinn „heima“.
pic.twitter.com/PwBRnoPNpf— Santi Cazorla (@19SCazorla) July 2, 2026
pic.twitter.com/PwBRnoPNpf
Þegar Cazorla gekk til liðs við Real Oviedo bað hann um lægstu laun sem deildin leyfir. Einu kröfurnar hans voru að tíu prósent af sölu treyja merktum honum skiluðu sér til baka í unglingalið félagsins.