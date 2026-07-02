Fótbolti

„Leyfið börnunum að vaka“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hér má sjá ungan stuðningsmann enska landsliðsins í fótbolta. Fær hún að vaka á sunnudagskvöldið?
Hér má sjá ungan stuðningsmann enska landsliðsins í fótbolta. Fær hún að vaka á sunnudagskvöldið? Getty/Eddie Keogh

Landsliðsþjálfari Englendinga hvetur enska foreldra til að leyfa börnum að vaka yfir leik Englands í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta.

Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, ræddi sérstaklega tímasetninguna á leiknum mikilvæga á móti Mexíkó eftir 2-1 sigur á Kongó í 32-liða úrslitunum í gær.

Á meðan leikur Englands gegn Kongó á miðvikudaginn hófst klukkan 17:00 að breskum sumartíma, hefst leikurinn gegn Mexíkó klukkan 01:00 aðfaranótt mánudags að breskum tíma.

Hann verður sýndur í beinni útsendingu í sjónvarpi en flest börn eru enn að bíða eftir að sumarfríið hefjist, sem setur foreldra í vanda á skólanóttu.

Þegar Tuchel var spurður um skilaboð sín til foreldra varðandi leikinn og háttatímann þetta kvöld sagði hann: „Skrifið afsökun fyrir skólann og leyfið þeim að horfa.“

„Það er svo mikið af skóla fram undan, en heimsmeistaramótið er bara á fjögurra ára fresti. Leyfið börnunum að vaka,“ sagði Tuchel.

„Það verður stórleikur eftir fjóra daga og við þurfum stuðning allra, sérstaklega barnanna,“ sagði Tuchel.

Thomas Tuchel fagnar sigri í 32 liða úrslitum HM með þeim Harry Kane, Elliot Anderson og Anthony Gordon.Getty/Michael Reaves
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