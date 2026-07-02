Landsliðsþjálfari Englendinga hvetur enska foreldra til að leyfa börnum að vaka yfir leik Englands í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta.
Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, ræddi sérstaklega tímasetninguna á leiknum mikilvæga á móti Mexíkó eftir 2-1 sigur á Kongó í 32-liða úrslitunum í gær.
Á meðan leikur Englands gegn Kongó á miðvikudaginn hófst klukkan 17:00 að breskum sumartíma, hefst leikurinn gegn Mexíkó klukkan 01:00 aðfaranótt mánudags að breskum tíma.
Hann verður sýndur í beinni útsendingu í sjónvarpi en flest börn eru enn að bíða eftir að sumarfríið hefjist, sem setur foreldra í vanda á skólanóttu.
Þegar Tuchel var spurður um skilaboð sín til foreldra varðandi leikinn og háttatímann þetta kvöld sagði hann: „Skrifið afsökun fyrir skólann og leyfið þeim að horfa.“
„Það er svo mikið af skóla fram undan, en heimsmeistaramótið er bara á fjögurra ára fresti. Leyfið börnunum að vaka,“ sagði Tuchel.
„Það verður stórleikur eftir fjóra daga og við þurfum stuðning allra, sérstaklega barnanna,“ sagði Tuchel.