Valgeir Lunddal er sterklega orðaður við Viborg í dönsku úrvalsdeildinni en hann er að leita sér að nýju liði. Það hafa nokkur lið reynt að fá Valgeir til sín en hann hefur neitað þeim.
Valgeir Lunddal er samningslaus eftir að Fortuna Dusseldorf féll í þýsku C-deildina í fótbolta og hefur hann verið að leita sér að nýju liði. Nokkur lið hafa reynt að fá íslenska landsliðsmanninn en nú virðist hann vera á leiðinni í dönsku úrvalsdeildina.
Valgeir gekk til liðs við Fortuna Dusseldorf fyrir tveimur árum þegar liðið var í þýsku B-deildinni. Liðinu gekk ekki vel á síðasta tímabili og féll liðið niður í þýsku C-deildina en við það varð samningur Valgeirs við liðið ógildur.
Hann hefur því verið að leita sér að nýju liði í sumar og hafa mörg lið nálgast hann og reynt að fá bakvörðinn. Samkvæmt heimildum Vísis hafa lið frá Hollandi og Króatíu rætt við Valgeir ásamt tveimur liðum frá Danmörku en hann hefur neitað öllum þeim liðum.
Samkvæmt danska miðlinum Bold virðist Viborg vera að semja við Valgeir og er búist við að hann verði tilkynntur sem leikmaður félagsins von bráðar. Viborg er í sjötta sæti dönsku úrvalsdeildarinnar þegar aðeins þrír leikir hafa verið spilaðir.
Valgeir Lunddal hefur spilað sextán leiki fyrir íslenska landsliðið en hann náði lítið að spila á síðasta tímabili vegna meiðsla.