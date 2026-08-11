Evrópumeistararnir í PSG fá aukabúningsherbergi fyrir leikinn gegn Aston Villa í Ofurbikar UEFA. Þeim fannst búningsherbergið sem þeir fengu á Red Bull Arena of lítið fyrir liðið.
Leikurinn um Ofurbikar UEFA verður spilaður á morgun þar sem sigurvegarar Meistaradeildar Evrópu og sigurvegarar Evrópudeildarinnar mætast. Leikurinn verður spilaður á Red Bull Arena, heimavelli Red Bull Salzburg, í Austurríki. Þar fær Aston Villa heimavallabúningsherbergið en PSG fær búningsherbergi gestaliðsins.
Á fundi fyrir leikinn kvartaði PSG yfir því að búningsherbergið þeirra væri of lítið. Samkvæmt BBC vildi franska liðið fá jafn stórt búningsherbergi og Aston Villa. Sérstaklega vegna þess að PSG er að verja titilinn eftir að hafa unnið Tottenham í vítaspyrnukeppni á síðasta ári.
UEFA leyfði PSG-liðinu að nota búningsherbergi sem hefur vanalega verið fyrir dómara og með því fær PSG jafn mikið klefapláss og Aston Villa.
20 leikmenn ferðuðust með PSG fyrir leikinn og er Lucas Digne þar á meðal sem kom til PSG frá Aston Villa í vikunni. Þetta er í fyrsta skipti síðan 1982 sem Aston Villa tekur þátt í Ofurbikar UEFA.